日本核心CPI如預期連4月走升 央行即將公布利率決策 料按兵不動

日本的關鍵通膨指標在8月連續第四個月走升。此刻距離日本銀行（央行）結束最新一次政策會議、做出利率決定，還有數小時，市場普遍預期日銀將維持基準利率不變，交易員將密切關注與今年稍晚升息前景有關的線索 。

總務省周五公布的數據顯示，8月剔除生鮮食品的消費者物價指數（CPI）較去年同 期上升2.8%，增幅高於7月的2.7%。符合市場預期。

彭博訪調的53位經濟學家全部預期，日銀周五結束為期兩天的政策會議時，會將基準利率維持0.25%。經濟學家將關注日本央行總植田和男如何傳達未來幾個月進一步升息的前景。

央行7月底升息並釋出鷹派政策訊號後，招致外界批評，指其政策溝通助長了全球金融市場的大規模拋售。市場8月初崩盤使日股三個交易日蒸發1.1兆美元，雖然此後股價回升已減少損失，但波動性仍是全球主要指數中最高。

9 月之後的政策前景有點朦朧，日本央行觀察人士的意見並不一致。隨著美國聯準會周三與大多數同業一樣的轉向降息，全球寬鬆周期的動力正日益增強。在這樣環境下，市場定價顯示日銀今年可能難再調高利率。然而，彭博訪調的經濟學家裡，約有 70%預期日銀將在12月之前再次升息。

日本央行曾說，如果通膨符合預期，計劃進一步升息，稱實質利率仍深陷負值。央行的主要通膨指標，不含生鮮食品的核心CPI，目前已連續29個月位於或高於2%目標。