Nike執行長下台 換公司老將接手 盤後股價飆漲11%上演慶祝行情

耐吉（Nike）執行長杜納霍（John Donahoe）將於下個月退休，新掌門人是1988年加入Nike、2020年退休前擔任消費者市場總裁的希爾（Elliott Hill），10月14日正式走馬上任。領導層的突然變動，標誌這家全球最大運動服飾製造商財務表現低迷，正力圖振作。

執行長換人一事宣布後， Nike股價在盤後交易一度大漲11%。

現年60歲的希爾是德州奧斯汀人，32年職涯都在Nike，從實習生開始，然後是銷售職務，再後來領導Nike及旗下Jordan品牌的所有商務和行銷業務 。

杜納霍2020年1月起擔任Nike執行長，最初因為帶領公司度過疫情並加速直面消費者的在線銷售策略而贏得讚譽。但近幾個月，銷售下滑，市占率拱手讓給新興運動品牌On和Hoka，以及老牌競爭對手阿迪達。Nike在6月下調財測，引發股票遭大拋售，股價一日重挫20%。

杜納霍是Nike半個多世紀歷史裡的第四位掌門人，也是第二位局外人，跳槽Nike之前任職貝恩諮詢公司和eBay，被華爾街分析師公開質疑，前顧問和科技高管的資歷是否適合領導Nike這樣的傳統消費品牌。外界認為他在產品創新和開發更新更酷的運動鞋方面，有不足之處。

Nike董事會選擇經驗豐富、瞭解公司文化的老將希爾來接替杜納霍，顯然是想使品牌重回強勢地位。蘋果執行長兼Nike首席獨立董事庫克（Tim Cook）表示，「希爾體現Nike的氣魄，將以與體育的深厚聯繫、對產品的熱情及其不服輸的精神，使公司重回巔峰」。