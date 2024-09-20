油價繼續反彈 與金價連袂上漲逾1% 受Fed降息2碼激勵

國際油價周四（19日）延續近期回升趨勢，上漲超過1%，因聯準會大幅降息提振了市場風險胃納，而且全球原油庫存下降蓋過了中國消費疲軟造成的一些需求擔憂；金價在前一交易日衝高回落後重拾漲勢，受惠於聯準會降息。

油價勁揚超過1%

布蘭特原油11月期貨結算價報每桶74.88美元，上漲1.23美元，漲幅為1.7%；西德州原油10月期貨報每桶71.95美元，上漲1.04美元，漲幅1.5%。

油價在9月10日近三年來首次跌破69美元後開始回升，在此後的七個交易日中，兩大指標原油有五個交易日出現上漲。

聯準會周三降息2碼，降息通常會促進經濟活動和能源需求，但也有人認為大幅降息是美國勞動力市場疲軟的跡象。

SEB分析師Ole Hvalbye在報告中表示：「在石油市場，寬鬆的貨幣政策前景引發了對需求成長的預期，進而支撐原油價格進一步走高的可能性。」

投資人還密切關注中東局勢發展，此前以色列國防部長Yoav Gallant宣布與地區伊斯蘭組織之間的戰爭進入「新階段」。這引發了對石油輸出國組織（OPEC）成員伊朗可能捲入衝突的擔憂。

另外，瑞銀集團分析師在給客戶的一份報告中表示，全球原油庫存下降應該會在未來支撐油價，推動布蘭特原油價格在未來幾個月內回到80美元以上。

周三的政府數據顯示，上周美國原油庫存降至一年來的最低水準。

花旗分析師表示，預期下一季反季節性的石油市場短缺大約每日40萬桶，將支撐布蘭特原油價格維持在每桶70美元至75美元區間。

不過，中國國家統計局周末公布的數據顯示，8月煉廠產量連續第五個月放緩。中國8月規模以上工業增加值增速也放緩至五個月最慢，零售銷售和新房價格進一步疲軟。這是對原油需求減弱的跡象。

現貨金價上漲逾1%

金價周四上漲超過1%，此前一天，聯準會降息2碼，啟動貨幣寬鬆周期，推動金價創下紀錄新高。

現貨黃金價格19日收盤上漲1.09%，至每英兩2,586.74美元；美國黃金期貨收高0.6%，結算價報2,614.60美元。

現貨金周三創下2,599.92美元的紀錄新高。

Allegiance Gold運營長Alex Ebkarian表示：「市場正在消化更大幅度和更多的降息，因為我們同時存在財政赤字和貿易赤字，這將進一步削弱美元的整體價值。「如果你把地緣政治風險與我們當前的赤字結合起來看，再加上低收益環境和美元走軟，所有這些因素的結合就是推動黃金大漲的原因。」

瑞銀在一份報告中表示：「我們認為這一漲勢還將繼續。我們的目標價是到2025年中期達到每英兩2,700美元。除了近期的風險驅動因素外，預期未來幾個月黃金ETF需求將加速提高。」

現貨白銀上漲3.5%，至每英兩31.11美元。瑞銀補充說，維持白銀將受益於黃金上漲的觀點。

白金上漲2.3%，至990.45美元；鈀金上漲2.6%，至1,089.25美元。