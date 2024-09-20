美元對日圓走升、對歐元走貶 市場消化Fed降息2碼影響

美元指數周四（19日）震盪，美元對日圓走升、對歐元走貶，市場努力消化聯準會大幅降息2碼以及轉向寬鬆貨幣政策立場。

衡量美元兌一籃子六種貨幣匯率的美元指數周四幾乎持平，報100.614，但盤中拉鋸，逆轉早盤漲勢後走跌，但稍後又收復跌幅。上一交易日，該指數跌至一年多來的最低點 100.21。

儘管聯準會大幅降息2碼，但美元並未重貶。FXStreet駐紐約高級分析師Joseph Trevisani表示：「有趣的是，昨天降息半個百分點很大程度上算是出乎意料的，但這並沒有給美元帶來額外的傷害，這相當令人驚訝。」

歐元兌美元升值0.4%，至1.1163美元。由於市場預期日本央行周五將維持利率不變，美元兌日圓升值0.24%，報142.63日圓。

美元兌瑞郎貶值0.08%，報0.847；美元兌離岸人民幣貶0.34%，報7.070。

Trevisani表示：「我認為，這實際上是允許全球其他央行（其中一些已經開始降息）進一步降息。」

美國勞工部周四公布的數據顯示，上周初請失業金人數意外減少1.2萬人，顯示美國就業市場出現成長。

在英國央行決策委員會以8比1的投票結果決定維持利率不變後，英鎊兌美元創下2022年3月以來最高。英鎊兌美元紐約尾盤升值0.5%，報1.3278美元，盤中一度觸及1.3314美元 。

澳幣和紐元因國內數據出乎意料強勁而獲得支撐。澳洲8月就業人口增幅連續第三個月超過預期。

澳幣升值0.77%，至 0.6815 美元。

數據顯示新西蘭第2季度經濟萎縮0.2%，略優於預期的下滑0.4%，紐元升值0.58%，報 0.6244 美元。