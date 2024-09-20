歐洲首座鋰精煉廠投入生產 德國拼電動車供應鏈自主

歐洲首座鋰精煉廠於德國東部薩克森-安哈特邦落成，每年將生產足供應50萬輛電動車電池需求的氫氧化鋰，德政府對該廠寄厚望，視其為電池供應鏈自主、擺脫對中澳依賴的重要一步。

歐洲在鋰等電池關鍵原料供應長期依賴海外，當前工業用97%的鋰來自中國。為強化供應鏈自主，歐盟今年3月通過「關鍵原料法」，根據該法案，歐盟目標2030年前達到對單一國家任一戰略性原料依賴度不超過65%，且不低於40%的加工必須在歐盟境內完成。

9月18日，位於德國薩克森-安哈特邦（Sachsen-Anhalt）比特費爾德-沃爾芬（Bitterfeld-Wolfen）化學園區的鋰精煉廠落成，由荷蘭AMG德國子公司「AMGLithium」負責營運，是歐洲首座專門加工生產高純度氫氧化鋰的工廠。

化學園區總經理海涅（Patrice Heine）受當地公共媒體「中德廣播公司」（MDR）採訪時表示，「鋰精煉廠的穩步生產將減少歐洲對中澳兩國的依賴，並強化歐洲電池供應鏈的市場優勢。」

為達碳中和目的，全球對電動車需求越來越高，「AMG Lithium」投入1.4億歐元建造的德國新廠，每年可製造2萬噸、供50萬輛電動車電池使用的氫氧化鋰，總經理謝瑞爾（Stefan Scherer）說，該廠預計進行兩次擴建，未來年產量將達10萬噸。

德國政府高度重視此項目，並將其視為推動能源轉型和電動車產業自主的重要一環。基礎建設部長胡絲肯斯（Lydia Hüskens）於18日落成典禮上強調，該廠的投產將促進德國及歐洲的電池供應鏈自主化，並帶動德東地區的經濟成長。

比特費爾德-沃爾芬市市長阿申克（Armin Schenk）則指出，鋰精煉廠是比特費爾德-沃爾芬工業發展和創新精神的體現，「化學園區基礎設施與產業聚落完善，使我們能夠吸引到更多國際投資，進一步強化德國在歐洲鋰電池供應鏈中的角色。」

目前該化學園區約有360家德國傳統化學公司及國際化工集團入駐，隨新落成的鋰精煉廠正式投入生產，薩克森-安哈特邦將與特斯拉工廠所在的布蘭登堡邦、半導體重鎮薩克森邦，形成支撐歐洲電動車產業發展的重要樞紐，也為向來疲弱的東德經濟注入新活力。