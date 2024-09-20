台積電ADR大漲超過5% 溢價率擴大至17% 日月光漲勢也猛

波音最近霉運當頭，星際飛機（Starliner）雖將太空人送上國際太空站（ISS），卻因安全考量空機折返，兩名太空人還得必須等待宿敵SpaceX救援。即使波音的安全問題及商業模式都受到質疑，但美國太空總署（NASA）卻一直支持波音，用意是在抗衡馬斯克主導的SpaceX？

2024-09-20 06:00