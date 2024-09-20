台積電ADR大漲超過5% 溢價率擴大至17% 日月光漲勢也猛
隨著美股創下新高，慶賀聯準會降息2碼，台股ADR周四（19日）跟進大漲，台積電ADR收盤勁揚超過5%，報每股176.22美元，換算並折合台幣後為每股1,125.73元，較台北交易股票溢價率為17.26%。
道瓊工業指數19日收盤上漲522.09點，漲幅1.26%，報42,025.19點，創歷史收盤新高；標普500指指數上漲95.8點，漲幅1.7%，收報5,713.64點，創紀錄收盤新高，是自7月以來首次創紀錄；那斯達克指數上漲440.68點，漲幅2.51%，報18,013.98 點。
以晶片股為主的費城半導體指數大漲4.27%，報5,066.65點。AI巨擘輝達大漲4%。
以下是台股ADR收盤報價：
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 160.02 +4.38 152.00 5.28
中華電 CHT 125.18 +0.31 125.00 0.14
台積電 TSM 1,125.73 +5.34 960.00 17.26
聯電 UMC 54.43 +2.04 53.70 1.35
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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