桑默斯：未來幾年的降息幅度 料不如聯準會預測 中性利率至少4%

前美國財長桑默斯（Lawrence Summers）表示，通膨很可能令聯準會（Fed）未來幾年的降息幅度不及預期。

桑默斯接受彭博電視David Westin採訪時表示，「在貨幣政策方面，聯準會降息真的像預測的降那麼多，將面臨通膨上升的風險。」

聯準會決策者在最新點陣圖中預測明年年底聯邦資金利率中值為3.4%，相當於在周三公布降息2碼的基礎上再降6碼。

現任哈佛大學教授、彭博電視特約撰稿人的桑默斯表示，一旦通膨壓力重現，利率不會像官員在點陣圖上預測的降那麼多。

他提醒表示，投資人也高估了聯準會接下來的寬鬆強度。

利率上升

桑默斯說：「我懷疑，較長期利率未來會出現一定上調，10年期或30年期利率可能經歷相當大幅度的上調，」

截至紐約時間下午4點，美國10年期公債殖利率報3.73%，遠低於去年超過5%的水準。桑默斯指出，殖利率上升最終將推高美國的抵押貸款利率。借貸成本的下降直到最近才開始刺激住房貸款需求，為房市反彈帶來希望。

他說：「相較於未來五年的平均水準，大家現在看到的抵押貸款利率可能相對較低。」

美國抵押貸款銀行家協會（MBA）周三公布的數據顯示，截至9月13日當周，30年期固定利率抵押貸款的合約利率為6.15%，而年初時是6.78%。在新冠疫情之前的五年裡，平均水準大約是4.2%。

桑默斯重申了他的觀點，即聯準會低估了中性利率。

聯準會官員確實在周三的最新預測中上調了預估，中值上調至2.875%。聯準會主席鮑爾在新聞發布會上表示，該利率「可能顯著高於」疫情前幾年的水準，當時全球數兆美元政府公債的殖利率均為負值。

桑默斯表示，財政舉債增加，以及對再生能源和人工智慧等領域的重大投資，表明中性利率將上升，至少是4%。