快訊

高雄鳳山民宅暗夜惡火…1家5口送醫 兄弟檔1死1命危

MLB／單場2轟2盜5安 大谷翔平「50轟50盜」里程碑達陣

打炒房超預期 斷金流加鎖喉 3族群最傷

桑默斯：未來幾年的降息幅度 料不如聯準會預測 中性利率至少4%

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
前美國財長桑默斯認為，通貨膨脹將令聯準會未來幾年的降息幅度不及預測。路透
前美國財長桑默斯認為，通貨膨脹將令聯準會未來幾年的降息幅度不及預測。路透

美國財長桑默斯（Lawrence Summers）表示，通膨很可能令聯準會（Fed）未來幾年的降息幅度不及預期。

桑默斯接受彭博電視David Westin採訪時表示，「在貨幣政策方面，聯準會降息真的像預測的降那麼多，將面臨通膨上升的風險。」

聯準會決策者在最新點陣圖中預測明年年底聯邦資金利率中值為3.4%，相當於在周三公布降息2碼的基礎上再降6碼。

現任哈佛大學教授、彭博電視特約撰稿人的桑默斯表示，一旦通膨壓力重現，利率不會像官員在點陣圖上預測的降那麼多。

他提醒表示，投資人也高估了聯準會接下來的寬鬆強度。

利率上升

桑默斯說：「我懷疑，較長期利率未來會出現一定上調，10年期或30年期利率可能經歷相當大幅度的上調，」

截至紐約時間下午4點，美國10年期公債殖利率報3.73%，遠低於去年超過5%的水準。桑默斯指出，殖利率上升最終將推高美國的抵押貸款利率。借貸成本的下降直到最近才開始刺激住房貸款需求，為房市反彈帶來希望。

他說：「相較於未來五年的平均水準，大家現在看到的抵押貸款利率可能相對較低。」

美國抵押貸款銀行家協會（MBA）周三公布的數據顯示，截至9月13日當周，30年期固定利率抵押貸款的合約利率為6.15%，而年初時是6.78%。在新冠疫情之前的五年裡，平均水準大約是4.2%。

桑默斯重申了他的觀點，即聯準會低估了中性利率。

聯準會官員確實在周三的最新預測中上調了預估，中值上調至2.875%。聯準會主席鮑爾在新聞發布會上表示，該利率「可能顯著高於」疫情前幾年的水準，當時全球數兆美元政府公債的殖利率均為負值。

桑默斯表示，財政舉債增加，以及對再生能源和人工智慧等領域的重大投資，表明中性利率將上升，至少是4%。

美國 聯準會 通膨

延伸閱讀

聯準會降息2碼激勵市場 國際油價勁揚

聯準會一口氣降息2碼 歐股收高

Fed降息 首選新興市場債、美股

美國經濟衰退可能性低 法人：關注新興市場債券、台股、美股

相關新聞

降息效應 道瓊漲522點站上4萬2000點、史指登5700點同創新高

美股收漲，道瓊工業平均指數和史坦普500指數都創下收盤歷史新高，交易員對聯準會決定將利率降低半個百分點表示歡迎。

台積電ADR大漲超過5% 溢價率擴大至17% 日月光漲勢也猛

隨著美股創下新高，慶賀聯準會降息2碼，台股ADR周四（19日）跟進大漲，台積電ADR收盤勁揚超過5%，報每股176.22...

美股收盤／慶賀降息道瓊大漲522點 標普500同創新高 費半狂飆4%

美股四大指數周四（19日）大漲，道瓊勁揚522點，首度突破42,000點，與標普500指數同創歷史新高，費城半導體指數更...

波音出包靠宿敵SpaceX救援 NASA在玩兩手策略？

波音最近霉運當頭，星際飛機（Starliner）雖將太空人送上國際太空站（ISS），卻因安全考量空機折返，兩名太空人還得必須等待宿敵SpaceX救援。即使波音的安全問題及商業模式都受到質疑，但美國太空總署（NASA）卻一直支持波音，用意是在抗衡馬斯克主導的SpaceX？

4年來首見 聯準會大動作降息2碼

美國聯準會（Ｆｅｄ）昨天決議降息兩碼（○點五個百分點），調降基準利率區間至百分之四點七五至百分之五，大動作啟動二○二○年...

英國利率不動 英鎊向上衝

英國央行19日一如市場預期維持基準利率不變，縮減資產負債表規模的步調也維持現狀，顯示不急著進一步降息，仍將保持目前循序漸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。