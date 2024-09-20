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美股收盤／慶賀降息道瓊大漲522點 標普500同創新高 費半狂飆4%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美股道瓊指數19日突破42,000點。路透
美股道瓊指數19日突破42,000點。路透

美股四大指數周四（19日）大漲，道瓊勁揚522點，首度突破42,000點，與標普500指數同創歷史新高，費城半導體指數更是狂飆超過4%，受惠於美國聯準會（Fed）前一天降息2碼、提升市場對美國經濟實現軟著陸的信心。

道瓊工業指數19日收盤上漲522.09點，漲幅1.26%，報42,025.19點，創歷史收盤新高；標普500指指數上漲95.8點，漲幅1.7%，收報5,713.64點，創紀錄收盤新高，是自7月以來首次創紀錄；那斯達克指數上漲440.68點，漲幅2.51%，報18,013.98 點。

費城半導體指數大漲4.27%，報5,066.65點。AI巨擘輝達大漲4%。

在標普500指數的11個主要類股中，有八個上漲，其中資訊科技類股領漲，漲幅為3.08%，其次是非必需消費品類股，漲幅為2.2%。

Vital Knowledge創辦人Adam Crisafulli在給客戶的報告中表示：「隨著市場消化Fed大幅降息，股市爆炸性上漲。」他預期指數可以一直持續上漲到美國大選

在今年股市漲勢中多數時間受益的權重股百尺竿頭更進一步，特斯拉大漲超過7%，蘋果和Meta Platforms分別上漲近4%。

Fed周三大幅度降息開啟寬鬆周期，外界認為目的是在勞動力市場風險增加的情況下保住美國經濟的成長動能。周四公布的數據顯示，美國首次申請失業救濟人數降至5月以來的最低水準，這代表儘管聘僱減緩，但就業市場仍然健康。這進一步刺激了全球風險胃納。

D.A. Davidson財富管理研究總監James Ragan說：「Fed認同經濟形勢相當強勁，因此我們看到資金重新流入一些本季度迄今為止可能表現不佳的類股。」

Navellier & Associates投資長Louis Navellier表示：「投資人唯一需要擔心的就是政治不確定性。」

美國銀行量化策略師Jill Carey Hall周四表示，降息有利於對利率敏感的中小型股。羅素2000指數上漲2.1%，因降息提振了企業運營成本降低和獲利提升的前景。

在盤後交易中，聯邦快遞重挫10%，此前該公司下調2025會計年度營收目標。

美銀全球研究表示，該公司目前預期到今年年底將累計再降息75個基點，之前預測為降息50個基點。

根據Evercore ISI自1970年以來的數據，標普500指數在降息周期首次降息後的六個月內平均上漲14%。

對於美國股市而言，9月的表現通常令人失望，自1928年以來，標普500指數9月平均下跌1.2%。

標普500銀行指數上漲2.5%，花旗集團和美國銀行均走高，此前這兩大銀行調降了各自的最優惠利率。

指數 標普 美國大選

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