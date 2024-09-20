美初領失業金人數意外降低

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

美國上周初領失業補助金人數降至5月以來最低，顯示勞動市場仍相當強健，經濟有望邁向軟著陸，美債殖利率19日早盤走升。

美國勞工部19日公布，9月14日為止當周，首次申領失業金的人數減少1.2萬人，至21.9萬人，低於彭博訪調經濟學家的所有預估值。

再前一周（9月7日止）連續申領失業給付的人數，減少1.4萬人至182.9萬人，為三個月來最低。

與此同時，4周移動平均數也降至22萬7,500人，為6月來新低。

經濟學家表示，9月初領失業金的減少人數多於預期，部分是因在勞動節等主要節日時，難以調整數據。該周若因假期縮短，初領失業金的人數往往會減少，但在後續一周反彈，因此當前數據對9月就業報告的參考價值有限。

即使勞動需求轉冷，但近來請領失業金的人數依舊有限。

聯準會（Fed）18日決定降息兩碼，反映決策者打算維持Fed主席鮑爾所說「依舊穩健」的就業市場。

鮑爾18日告訴記者，勞動市場值得密切關注，並說Fed不會等到裁員攀升，才開始降息；「我們試圖達成的局面，是恢復價格穩定，又未導致失業率痛苦攀升，此種情況有時會和通膨趨緩同時發生。」

7月底初領失業金人數曾衝上25萬人，達11個月高點，經濟學家歸咎於車廠暫時關閉，之後申領失業金人數減少，但變化程度不大。

以各區來看，上周初領失業金人數增加最多者為德州、紐約和加州，麻州的申請人數減少幅度是4月底以來最大。

Fed 失業率

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