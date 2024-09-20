Fed年底前降幅 市場看法分歧

在聯準會（Fed）降息2碼並預期年底前再降2碼後，市場對年底前的決策展望依然分歧，有「新債券天王」稱號的雙線資本創辦人岡雷克，以及花旗和美銀都預期Fed將在11、12月會議共降息3碼，期貨市場交易員也押注再降3碼，但高盛和品浩（PIMCO）則認為將共降2碼。

岡雷克認為，Fed在11月總統大選後，降息2碼的可能性上升，因為預料未來幾份經濟數據將顯示，美國經濟已變得更疲軟。

Fed年底前利率動向預測

美國將在11月5日舉行總統大選，Fed則預定11月7日公布利率決策。他並預期，Fed將在第4季的11、12月會議共降3碼，並指出現在可能是加碼投資新興市場的時機。

花旗經濟學家團隊在Fed公布最新決策後預測，11月將再降2碼、12月降1碼。美銀全球研究公司也上調Fed在11、12月的降幅預測到3碼，並且預估Fed明年將共降息5碼，終點利率將降至2.75%~3%區間。

高盛則預期，Fed將在11、12月各降息1碼，並且一直到明年6月會議每次都各降1碼（也就是明年共降4碼），終點利率將在明年中時降到3.25%-3.5%區間。高盛原本預期，Fed明年為每季降1碼。品浩經濟學家衛艾婷也指出，Fed未來幾次會議將每次降息1碼，已讓政策符合目前更常態化的經濟。

此外，準確料中聯準會本周降息2碼的摩根大通預測，聯準會在11月初的下次會議上將降息50個基點，但這個判斷取決於未來兩份就業報告進一步疲軟。反之，勞工數據如果較佳， FOMC到年底前每次會議都將降息25個基點。

LSEG的計算顯示，聯邦資金利率期貨市場預期，Fed在今年底前將再降息約74個基點（大約3碼），也就是今年全年會降息5碼。芝商所（CME）的FedWatch工具顯示，市場預期11月降息1碼的機率為68.4%，降2碼的機率是31.6%，12月再降1碼的機率為51.3%。

市場對明年底前的利率預期則大致保持不變，預估2025年將共降息1.9個百分點（約8碼），這意味著交易員預期，到2025年底時，聯邦資金利率將降至2.9%，低於Fed官員最新預測的3.4%。