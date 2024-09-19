鮑爾釋出這2大訊息後... 專家看漲美股、看空美債

美國股債市18日對聯準會（Fed）大舉降息2碼（0.5個百分點）反應冷淡，但在消化Fed主席鮑爾傳達的訊息後，19日市場重拾樂觀氣氛。華爾街策略師認為，鮑爾強調降息2碼是對利率「重新校準」，令人聯想起1995年時任Fed主席葛林斯班引領經濟軟著陸的前例，倘若如今鮑爾能促成軟著陸，對美股長期展望有利。

一個月前，似乎很難想像Fed降息會大於平常的1碼，同時不引起市場驚慌。事實上，在Fed決策會議舉行前，市場上反對Fed降息2碼最主要的論點，就是大幅降息可能透露出Fed對經濟衰退憂心忡忡，才不得不猛力降息提振經濟。但鮑爾卻巧妙地把眾人預期導向正面展望，避免引發市場恐慌。結果，美國股票和公債市場18日淡定以對，收盤價格變動不大。

鮑爾訊息一：降息是為確保經濟軟著陸

鮑爾在記者會上釋出的一個關鍵訊息：美國經濟不需要緊急救援。他說：「美國經濟處境良好，我們今天（降息2碼）的決定，用意是讓經濟維持在那種境地。」

以往Fed通常只在面對重大震撼時，政策利率調整幅度才會偏離調降（升）1碼的傳統步調，例如新冠肺炎疫情引發經濟危機時，以及2022年Fed察覺低估美國通膨問題時。然而，這回Fed大動作降息2碼，卻未勾起嚴重經濟或金融壓力的聯想。Fed揭曉決策後，美國長期公債殖利率甚至不降反升，可見交易員也不認為經濟會崩塌。

曾任職於Fed近30年的德意志銀行研究主管胡柏說：「這很有創意。採取一些保險措施，為的是延續良好的經濟處境。」一言以蔽之，胡柏說：「鮑爾希望確保軟著陸。」

TS Lombard全球總體經濟部門常務董事柏金斯表示，鮑爾把降息2碼描述得更像是快要打贏抗通膨戰役的勝利宣言，而不是美國經濟將崩壞的警訊。

柏金斯指出，美國通膨減緩趨勢既已確立，不再需要把貨幣政策緊縮到因應緊急情況的高水位，Fed官員就能合理化一次降息2碼，而不會驚擾市場或製造無謂的驚慌。

鮑爾訊息二：第一刀砍最深 但降息不急著完成

鮑爾傳達的另一重要訊息是，這次降息2碼，不表示Fed官員百分之百確定適當的利率水準何在、所以急著要把利率降到那個地步。從呈現個別官員利率預測的「點狀圖」可見，他們對最終利率水準在哪的看法各不相同，預估落點分布甚廣。

Fed明白，從風險管理角度來看，讓政策利率回歸接近「中性」水準是上策，所以這次藉由降息2碼明白作此宣示。下一步是思考利率必須降得多快，才能達到那個水準，但鮑爾在記者會上表示，不急著完成此事。

「點狀圖」顯示，19位官員中，有兩人預測新的聯邦資金利率目標區間將維持在4.75%~5.0%至年底不變，另有七人預估年底前只再降1碼，僅略過半數（十人）官員支持再分兩次各降1碼。利率預測中位數顯示，決策官員預估今年底前會再降息2碼，這表示不會再出現一次降2碼的情況。

鮑爾強調，Fed降息出發點是經濟仍強健，並不疲弱，切勿以為降2碼變成今後降息的「新步調」。

彭博資訊專欄作家歐瑟士認為，鮑爾釋出的訊息是，降息之路會比市場預期「（幅度）更小、（持續）更久」（smaller for longer）。

Bankrate資深經濟分析師韓瑞克形容，Fed日後降息「可能大致像羽毛」那般緩緩飄下來。

經濟學家看空美債、看漲美股

TS Lombard經濟學家柏金斯認為，債市現在的價位反映的未來降息幅度過大。

期貨市場價格反映出，交易員已期待Fed利率在今年底就降到4%~4.25%，到2025年中再降到3%以下。

他說：「我們認為，債市會有一波長期熊市，在2020年代期間，殖利率的低點會更高、高點也會更高。」

股市方面，柏金斯看法較樂觀。經濟軟著陸達陣將是大好消息，對美股更長期展望也是利多。

柏金斯指出，美國經濟正重現近似1995年情境，今昔兩大相似處是：1.經濟軟著陸；2.貨幣政策中途「重新校準」--刻意「限制性」的政策實施一段時期後，央行把利率降回「中性」水準，也就是既不刺激、也不抑制成長的利率水平。

他表示，即使無法排除衰退的可能性，但基於未見嚴重的金融失衡，佐以財政政策支持，衰退就算來襲，衝擊或許也是溫和的。他說：「我們認為，投資人低估了美國經濟的韌性，即使衰退來臨，跟歷史標準相比，也可能極為溫和。」

柏金斯認為，真正的衰退訊號不是失業率逐漸走高，而是聘僱萎縮，所以投資人唯有在非農新增就業人數由正轉負時，才需要賣出股票。

他說：「切記，你不必具備預測衰退的能力，也能交易股票；你只需要在衰退過程展開時，能辨認出來。基於投資人對Fed護盤的信心，在一切為時已晚之前，股市總是讓你有機會出脫風險性資產。」