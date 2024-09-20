全球央行壓力 大幅減輕

美國聯準會（Fed）大幅降息2碼後，大幅減輕其他國家央行的壓力，使其決策能專注於國內經濟情勢。Fed這項最新行動也緩解了人民幣貶值壓力，給予中國人民銀行（大陸央行）更大的空間支持本國經濟。

凱投宏觀經濟學家涂維表示，Fed啟動降息周期，將讓其他央行的官員放心地認為，本國貨幣至少不會因為自身行動而加重貶值壓力。南韓央行總裁李昌鏞便說，美國的利率決策減輕了央行對匯率的擔憂。

一些還沒降息的亞洲國家，通膨率低於其他地區，央行緊縮政策的程度也較小。隨著國內通膨有望放緩，加上Fed降息後降低本幣貶值風險，這些亞洲央行如今可以準備降息。摩根大通經濟學家預期，印度央行將於下月調降利率，南韓和泰國央行也將在年底前採取行動。

EFG銀行首席經濟學家傑爾蘭指出，在Fed降息後，投資人總結認為美國經濟趨緩，可能導致全球成長減慢，進而促使歐洲央行（ECB）考慮10月降息。

中國大陸設定今年經濟成長目標5%，但落空的機率愈來愈高，而Fed這次降息2碼，意味著人行現在能集中精力，藉由降低國內借貸成本，幫助實現目標。