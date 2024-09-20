Fed降2碼啟動降息周期 決策鴿中帶鷹！鮑爾暗示年底前再降2碼

美國聯準會（Fed）18日決議降息2碼（0.5個百分點），基準利率區間調降為4.75%至5%，大動作啟動2020年來首見的降息周期，並暗示年底前將再降2碼。

Fed主席鮑爾在政策會後記者會明示，不該預期Fed會持續一次降2碼，之後的決策取決於數據，且樂觀預期經濟前景，希望降低市場對積極降息的預期心理，整體決策「鴿中帶鷹」。

Fed決策與鮑爾發言五要點

Fed公布決策當天，美股震盪收低，但19日美股早盤道瓊指數大漲逾400點，國際金價、比特幣都上漲，美元走貶，亞洲貨幣站上14個月高點。

Fed貨幣決策小組聯邦公開市場操作委員會（FOMC）以11比1的表決結果，決議調降聯邦資金目標利率2碼，決策聲明指出，「委員會對通膨可持續滑向2%的信心已更加充足，認為實現充分就業和物價穩定雙重目標的風險大致平衡」。此外，除了讓通膨率重返目標，官員們「強烈致力於支持充分就業」，展現支持就業市場的決心。

Fed理事鮑曼主張降息1碼，因而提出異議，成為2005年來首位持異議的理事，也是2022年以來首位投下反對票的FOMC成員。

反映決策官員預估利率落點的利率點狀圖顯示，在19位決策官員中，有十人支持今年底前至少再降息2碼，也就是在11、12月的決策會議各降1碼，其餘九人預期年底前再降1碼。官員也預期，明年會再降息4碼（1個百分點），後年再降2碼，同時再次將長期利率預期從2.8%上調至2.9%。

鮑爾指出，「這次決策反映我們愈來愈有信心，只要適當調校政策立場，就能在經濟溫和成長、通膨率持續向2%回落的脈絡下，保持勞動市場的力道」。

但鮑爾也提醒，這次降息2碼不代表以後Fed會維持同樣的降息步調，「任何人都不該認為2碼為新步調」，將根據經濟數據與風險「逐次會議」決定加快或放慢寬鬆步調，Fed「不急著降息」。

鮑爾也說，Fed並未落後趨勢，當前勞動市場穩健，「我們今天的政策行動就是為了保持這個狀態」，降息2碼是「我們承諾不落後趨勢的跡象」。他也明確表示，他相信Fed能在縮減資產負債表的同時，降低利率。

經濟學家認為，Fed大動作降息2碼，是為防範經濟與就業市場進一步走弱。Fed的最新經濟預測上調今年底失業率預測到4.4%，高於6月預估的4%以及目前4.2%的水準。Fed也調降今年底的個人消費支出（PCE）通膨率預測至2.3%，經濟成長率預測也下修至2%。