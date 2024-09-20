英國利率不動 英鎊向上衝

經濟日報／ 編譯湯淑君劉忠勇／綜合外電
英國央行19日一如市場預期維持基準利率不變 （歐新社）
英國央行19日一如市場預期維持基準利率不變 （歐新社）

英國央行19日一如市場預期維持基準利率不變，縮減資產負債表規模的步調也維持現狀，顯示不急著進一步降息，仍將保持目前循序漸進的寬鬆步伐。英鎊匯率衝上兩年多新高。

英格蘭銀行（BoE，英國央行）貨幣政策委員會（MPC）19日以8比1票數，決議維持基準利率在5%不變，與經濟學家和金融市場預期相符。英國央行這種謹慎行事的做法，與十幾個小時前美國聯準會（Fed）一口氣降息2碼（0.5個百分點）的決定形成鮮明對照。

英鎊兌美元一度應聲大漲0.76%至1.3314美元兌1英鎊，是2022年3月以來首見突破1.33關口。貨幣市場對英國央行今年降息的幅度預測也有所收斂，從會前預測的50個基點縮小至42基點。

各央行利率決策
各央行利率決策

英國央行總裁貝利發布聲明說：「隨著時間推移，我們應能逐步降低利率。」他強調，這種漸進降息路徑將取決於物價壓力持續減輕。「通膨務必維持在低點，所以我們必須謹慎，不能降得太快或過度。」

央行聲明對未來降息展望語帶保留，給市場對年底前加快降息腳步的預期大潑冷水。MPC開會前，投資人擴大押注11月起將展開一系列降息行動，但決策官員並未明示下次會議支持調整利率。

另外，MPC成員一致決議，維持將資產負債表規模每年縮減1,000億英鎊（1,320億美元）的現行步調，也與市場及經濟學家預期相符。

19日這天可謂超級央行日，美國聯準會鳴槍後，接下來巴西、挪威、英國、土耳其和南非央行也相繼公布利率決策，其中除了巴西央行逆勢升息、南非央行跟進Fed降息以外，其餘皆與英國央行一致，暫且按兵不動。

巴西央行緊接在Fed之後於台灣時間19日凌晨5時30分左右宣布，將基準利率調高至10.75%，這是2022年以來首度升息。彭博調查35位經濟學家中，有31人預測一致。決策委員會在聲明說，他們認為通膨上揚的可能性較大，因此需要更具限制性的貨幣政策，但並未對未來動向提出具體指引。

智利、秘魯、墨西哥和哥倫比亞等南美國家最近幾周都陸續降息，讓巴西成為各央行中的異數。

另外，南非央行將基準利率調降1碼至8%，符合市場預期，是四年多來首度放鬆貨幣政策，南非蘭德維持對美元漲勢。

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