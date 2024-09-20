日本地價漲幅 32年最大

由於日圓貶值帶動入境觀光和外國投資成長，日本全國平均土地價格連三年上漲，且漲幅達到泡沫經濟時代以來最高，這將可能為日本帶來物價和薪資一起上漲的正向經濟循環。

讀賣新聞報導，日本國土交通省報告顯示，截至7月1日止，日本全國所有用途類別土地的平均價格年比上漲1.4%，為連續第三年增長，且漲幅達到1992年來最大。

主因是入境觀光客人數的完全復甦，帶動了對商店和飯店的需求，導致東京和大阪的商業用地價格大幅上漲，漲幅分別達到7%和6%。日本觀光局18日數據顯示，8月入境日本的外國觀光客人數年比躍增36%至293萬人，創下8月份歷來新高，並比疫情前的2019年同期增長16.4%。

在低利率帶動下，東京、大阪和名古屋三個主要都會區市中心的公寓需求也升高，進而帶動當地住宅用地價格上漲。

這種漸進式的土地價格上漲，由於將使資產價值增加，預料將能提振企業和家庭的信心，並進而推動日本經濟開啟正向循環。

不過，目前受益於經濟復甦的主要還是都會區，地方經濟體仍廣受人口下滑打擊。事實上，約有一半接受訪查地區的地價呈現下滑。

今年元旦發生的能登半島地震，也帶來嚴重影響，全國地價跌幅最高的前十個地區全是受災區，包括石川縣的輪島市和能登町。

台積電和日本半導體業者Rapidus分別在熊本縣和北海道設廠，都帶動了當地地價上漲。鑒於愈來愈多日本企業出於經濟安全和匯率考量回到日本設廠，日本政府或許會考慮透過稅制等手段支持這種趨勢。

日本政府對觀光業的進一步支持，也對刺激地方經濟來說很重要。長野縣觀光勝地白馬村商業用地漲幅為全國第四高。在岐阜縣的熱門歷史古鎮高山市，投資飯店需求升高也正帶動地價上漲。此外，投資人對日本銀行（央行）的貨幣政策正常化或許須多加留意，因為可能為房地產市場帶來降溫風險。