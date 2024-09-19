Fed大動作降息 技術分析顯示美元前景偏空

在聯準會（Fed）意外大幅降息50個基點（2碼）後，衡量美元兌一籃子貨幣價值的DXY美元指數先跌後回升至平盤附近，但技術分析顯示，隨著美國央行還會繼續降息，美元前景不樂觀、後市承壓。

在Fed意外宣布降息2碼後，DXY美元指數當日一度下滑至100.21，跌至2023年7月以來的最低，但在Fed主席鮑爾說，降息2碼並非新常態後，該指數逐漸收復失土。

但根據即時外匯分析網站FXStreet，由於聯準會準備進一步降息，美元可能進一步下跌。這種預期源於聯準會立場的轉變，顯示聯準會準備在經濟狀況允許的情況下採取更積極的行動。

報導說，DXY指數的技術分析顯示前景悲觀，美元賣壓加大，指標仍深陷負面區域。此外，20日簡單移動平均線 (SMA)的失守，顯示買盤動能正在減弱。

此外，相對強弱指標 (RSI) 往下並維持在50以下，顯示對美元的看法偏空。平滑異同移動平均線」（MACD）指標正進一步支撐看跌趨勢。