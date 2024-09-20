4年來首見 聯準會大動作降息2碼

美國聯準會（Ｆｅｄ）昨天決議降息兩碼（○點五個百分點），調降基準利率區間至百分之四點七五至百分之五，大動作啟動二○二○年來首見的降息周期，並暗示年底前將再降兩碼。聯準會主席鮑爾在政策會後記者會明示，不該預期聯準會會持續一次降兩碼，之後的決策取決於數據，且樂觀預期經濟前景，希望降低市場對積極降息的預期心理，整體決策「鴿中帶鷹」。

在聯準會公布決策後，全球股市昨天盤中走揚，國際金價、比特幣都上漲，美元走貶，亞洲貨幣站上十四個月高點。

聯準會貨幣決策小組聯邦公開市場操作委員會（ＦＯＭＣ）以十一比一的表決結果，決議調降聯邦資金目標利率兩碼，決策聲明指出，「委員會對通膨可持續滑向百分之二的信心已更加充足，認為實現充分就業和物價穩定雙重目標的風險大致平衡」。此外，除了讓通膨率重返目標，官員們「強烈致力於支持充分就業」，展現支持就業市場的決心。

理事鮑曼主張降息一碼，因而提出異議，成為二○○五年以來首位持異議的理事，也是二○二二年以來首位投下反對票的ＦＯＭＣ成員。

反映決策官員預估利率落點的利率點狀圖顯示，在十九位決策官員中，十人支持今年底前至少再降息兩碼，也就是在十一、十二月的決策會議各降一碼，其餘九人預期年底前再降一碼。官員也預期，明年會再降息四碼（一個百分點），後年再降兩碼，同時再次將長期利率預期從百分之二點八上調至百分之二點九。

鮑爾說，「這次決策反映我們愈來愈有信心，只要適當調校政策立場，就能在經濟溫和成長、通膨率持續向百分之二回落的脈絡下，保持勞動市場的力道」。但他也提醒，這次降息兩碼不代表以後會維持同樣的降息步調，「任何人都不該認為兩碼為新步調」，將根據經濟數據與風險「逐次會議」決定加快或放慢寬鬆步調，聯準會「不急」著降息。