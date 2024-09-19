三星印度子公司對發動罷工工會提告 勞資雙方緊張加劇
三星電子位在印度南部泰米爾納德邦的唯一一座印度家電工廠，員工罷工進入第11天。法院文件顯示，三星的印度子公司已對率領這場罷工的工會成員提告，加劇了三星與其員工間的緊張。
路透根據看到的未公開文件報導，三星已在12日向泰米爾納德邦的地區法院提出告訴，並要求法院對工會和其成員發出暫時禁令，不讓他們在這座清奈附近工廠的內部和周圍進行煽動、呼喊口號和發表演講。
三星在這份多達14頁的法院文件中表示，工會的行動「可能擾亂工廠營運，並讓有意願的員工無法履行職責」；這些行動「可能會升級，並危害到工廠的順暢運作和員工安全」。
數百名三星員工9日起在工廠附近搭起臨時帳篷罷工抗議，要求公司提高薪資和承認工會；這座工廠貢獻三星每年印度營收120億美元的約三分之一。
這場罷工為印度近年來規模數一數二大的類似罷工。印度警方日前短暫拘留了上百名示威員工，因為他們計劃在16日未經許可舉辦遊行。
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