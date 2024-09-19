iPhone 16即將上市 就算有禁令俄國果粉也買得到

蘋果iPhone 16系列20日正式上市，俄國零售商繞過蘋果公司對當地的出口禁令，啟動最新款iPhone 16的預售，讓俄國消費者有機會一親芳澤，但價格比美國國內貴上數百美元。

路透報導，俄國大型電子產品零售商M.Video-Eldorado與電信業者MTS，雙雙在19日宣稱，自己是第一家向俄國消費者提供新款iPhone 16的業者。

M.Video說，最快下周出貨iPhone 16；MTS則表示，預計在近期展開實體銷售。

俄烏戰爭爆發後，蘋果已在2022年3月全面暫停對俄國的產品銷售，並中止Apple Pay等服務；同時西方國家也祭出制裁，遏止技術流向俄國。

受出口禁令影響的外國品牌商品，如今取道未對俄國祭出制裁的國家，例如土耳其、哈薩克、中國大陸、印度、阿聯等國，再流入俄國本土。

路透無法判定俄國的新款iPhone是由哪個國家流入。俄烏戰爭開打後，莫斯科當局也認可這種平行輸入模式，讓俄國民眾也能取得撤離當地市場品牌的商品，也反映出西方企業在控管供應鏈上的挑戰。

M.Video表示，儲存容量128GB的iPhone 16，起售價為11萬2,999盧布（1,225美元），比美國售價貴400美元。該公司也提供1TB iPhone 16 Pro Max的預購方案，售價為24萬9,999盧布（2,710美元），比美國售價足足貴上1,111美元。

MTS的新款iPhone售價還略高於M.Video，且需收取2.5萬盧布的訂金。

西方國家的貨品與科技在俄國仍十分受歡迎，莫斯科當局欲藉由擴大本地生產，以消除這項潛在弱點。

克里姆林宮已要求官員停止使用iPhone，原因是西方情治單位已利用監控軟體滲透iPhone。蘋果否認這類指控。