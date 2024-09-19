iPhone 16即將上市 就算有禁令俄國果粉也買得到

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
俄國業者繞過出口禁令，引進iPhone 16販售。路透
俄國業者繞過出口禁令，引進iPhone 16販售。路透

蘋果iPhone 16系列20日正式上市，俄國零售商繞過蘋果公司對當地的出口禁令，啟動最新款iPhone 16的預售，讓俄國消費者有機會一親芳澤，但價格比美國國內貴上數百美元。

路透報導，俄國大型電子產品零售商M.Video-Eldorado與電信業者MTS，雙雙在19日宣稱，自己是第一家向俄國消費者提供新款iPhone 16的業者。

M.Video說，最快下周出貨iPhone 16；MTS則表示，預計在近期展開實體銷售。

俄烏戰爭爆發後，蘋果已在2022年3月全面暫停對俄國的產品銷售，並中止Apple Pay等服務；同時西方國家也祭出制裁，遏止技術流向俄國。

受出口禁令影響的外國品牌商品，如今取道未對俄國祭出制裁的國家，例如土耳其、哈薩克、中國大陸、印度、阿聯等國，再流入俄國本土。

路透無法判定俄國的新款iPhone是由哪個國家流入。俄烏戰爭開打後，莫斯科當局也認可這種平行輸入模式，讓俄國民眾也能取得撤離當地市場品牌的商品，也反映出西方企業在控管供應鏈上的挑戰。

M.Video表示，儲存容量128GB的iPhone 16，起售價為11萬2,999盧布（1,225美元），比美國售價貴400美元。該公司也提供1TB iPhone 16 Pro Max的預購方案，售價為24萬9,999盧布（2,710美元），比美國售價足足貴上1,111美元。

MTS的新款iPhone售價還略高於M.Video，且需收取2.5萬盧布的訂金。

西方國家的貨品與科技在俄國仍十分受歡迎，莫斯科當局欲藉由擴大本地生產，以消除這項潛在弱點。

克里姆林宮已要求官員停止使用iPhone，原因是西方情治單位已利用監控軟體滲透iPhone。蘋果否認這類指控。

俄烏戰爭 售價 美國

延伸閱讀

俄羅斯無人機頻侵犯領空 北約東翼9國要求集體回應

打仗發大財？讓俄羅斯在西方制裁下續命的「戰爭財」

德誼數位首推「訂閱制」 首賣日三創買iPhone 16現抽Apple Watch Series 10

Google Maps導航變身「另類神盾」 iPhone駕駛人再也不怕超速扣牌啦！

相關新聞

歡慶Fed降息2碼！鮑爾有把握軟著陸 道瓊早盤大漲500點

因應美國聯準會（Fed）18日決議一口氣降息2碼，美股19日早盤大漲，道瓊工業指數上漲518點，或1.2%；標普500指...

勞動市場強健 美上周初領失業金人數降至5月來最低

美國上周初領失業補助金人數降至5月以來最低，顯示儘管聘僱趨緩，勞動市場仍相當強健。

鮑爾釋出這2大訊息後... 專家看漲美股、看空美債

美國股債市18日對聯準會（Fed）大舉降息2碼（0.5個百分點）反應冷淡，但在消化Fed主席鮑爾傳達的訊息後，19日市場...

Fed大動作降息 技術分析顯示美元前景偏空

在聯準會（Fed）意外大幅降息50個基點（2碼）後，衡量美元兌一籃子貨幣價值的DXY美元指數先跌後回升至平盤附近，但技術...

iPhone 16即將上市 就算有禁令俄國果粉也買得到

蘋果iPhone 16系列20日正式上市，俄國零售商繞過蘋果公司對當地的出口禁令，啟動最新款iPhone 16的預售，讓...

一文看懂Fed降息之傳輸機制與經濟效應

美國聯準會（Fed）開始降息。隨著時間推移，降息的效應將擴及整個經濟。但Fed並非對所有利率都有決定權，因此實際影響仍存在諸多不確定性。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。