越、日股市交易新規將上路

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

越南與日本雙雙宣布修改股市規定。越南將取消外資交易股票時，交割資金須全數提前到位（pre-funding）的要求，以提高該國重回新興市場的機會。東京證交所則表示，11月起股票交易時間將延長半小時。

目前外資在購買越南證券前，必須先將交割款全額轉入，這個規定多年來一直是該國升格的障礙。明晟（MSCI）和富時（FTSE）指數均把越南列為邊境市場，阻礙許多基金與家族辦公室等投資該國的上市公司。

越南財政部18日表示：新規11月2日生效，允許券商在外資購股時，提供擔保，「券商將在外國法人敲單買進時，評估風險，決定資金提前到位的比率。要是外資未能完成付款，債務由券商承擔」。

富時將在10月8日公告市場分級，但知情人士說，富時不大可能在下個月升格越南。

另一方面，東京證交所的股票交易時間，將會從11月5日起延長30分鐘至五個半小時，現貨市場延長至下午3點半收盤。證交所還將引入收盤集合競價時段，吸納一日結束時攀升的交易量。

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