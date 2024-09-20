美股、ETF報價單位下調

美國證券與交易委員會（SEC）18日批准，2,400檔股票和指數股票型基金（ETF）的報價得以最低0.5美分為變動單位，比目前的以1美分為單位更小，目的在提升美國證券市場定價上的競爭力，並降低投資人的交易成本。

SEC五位委員一致通過這項由SEC主席詹斯勒因2021年GameStop交易狂潮後發起的市場機制變革，其中包括兩位共和黨籍委員，他們原本反對詹斯勒倡議的部分內容。

SEC官員表示，這項規則變更藉由縮小買賣價差，降低投資人的交易成本。買賣價差在進出股票時會蠶食投資人的收益。如果價差更小，投資人可以更省錢。

對於福特汽車和Snap在內多數股票來說，買賣價差通常為1美分，而且由於SEC長期將大多數交易所上市股票的最低價格變動定為1美分，價差無法更小。

如今，SEC就最小報價單位建立一套兩級機制，有些股票將繼續採用1美分的最小報價單位，但那些買賣價差經常卡在1美分左右的股票，最小變動可降至0.5美分。

詹斯勒18日說：「1美分的最小報價單位已經過時，對於當今市場很多股票來說，這個價差太大了。」

根據SEC當日發布的分析報告，就去年情況來看，估計有1,788檔股票適用0.5美分最小報價單位，就成交值而言占43%；SEC官員則表示，含ETF在內的股票約有2,400檔證券適用最小報價單位。新規則定2025年11月生效。

規則變更的另一個項目，可能會讓美國大型股票交易所感到不安。除了縮減最小報價單位外，SEC也大幅調降交易所成交的收費上限，由每100股30美分降至10美分。

新規則也降低交易所向部分經紀商取得受保護報價的收費上限。對於價格在1美元以上的股票，收費上限為每股0.001美元。對於價格低於1美元的股票，交易所可以收取更高的費用，最高可達每股報價的0.1%。

另外，詹斯勒周三接受彭博電視訪問時提醒，證券經紀商和基金經理人過度使用同一套人工智慧（AI）系統，可能會為未來的動盪埋下伏筆。