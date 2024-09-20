瑞士光電板大廠擬裁員

最新報告顯示，今年全球新增太陽能裝置容量將躍增近三成至593百萬瓩（GW），破去年紀錄，太陽能成長速度再次超越各界預期，但在此同時，卻傳出瑞士光電板製造商Meyer Burger預計明年底前裁減近二成人力，進行整頓。

能源智庫Ember發布報告指出，繼去年全球太陽能新增裝置容量成長約87%後，今年新增裝置容量將再比去年增約29%至593 GW，比國際能源總署（IEA）1月發布的主要情境展望多出近200 GW。

報告也說，今年中國、印度及德國等主要市場的太陽能裝置容量穩定成長，沙烏地阿拉伯和巴基斯坦等國需求也暴增。此外，印度今年1-7月的新增裝置容量年比也大漲77%。

中國今年新增太陽能裝置容量料將達334 GW，占全球56%，穩居榜首；之後依序為美國、印度、德國及巴西。這五國的新增裝置容量就占全球75%。美國上半年太陽能裝置容量也強勁成長55%。

彭博的資料顯示，太陽能模組價格已降至歷來最低的每瓦約0.1美元，雖為能開發商的大利多，但也意味著太陽能設備製造商持續虧錢。

歐洲最大太陽能面板製造商之一的Meyer Burger 18日表示，因不敵中國進口太陽能板的低價競爭，將在明年底前裁減近20%全球人力，約1,050人。