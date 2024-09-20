歐盟新車銷量 探三年低點

歐洲汽車製造商協會（ACEA）19日公布的數據顯示，歐盟8月整體新車銷量銳減18.3%至78萬7,872輛，下探三年低點，因主要市場德國、法國和義大利的新車銷售出現二位數幅度衰減，電動車銷量更大幅萎縮。

ACEA表示，歐盟8月純電動車的銷量銳減43.9%至16萬5,204輛，是連續第四個月下滑，其中德國的電動車銷量暴跌近69%，銷量僅略超過2.7萬輛，與一年前銷量激增成為強烈對比，當時客戶趕在德國政府即將終止電動公司車補助前添購新車。法國上月電動車銷量也下滑33%。

除了純電動車外，插電式油電車8月銷量也下滑22.3%。相較下，油電車銷量成長6.6%，市占率提升至31.3%，反映買車消費者認為，在燃油車與純電動車之間，油電車是能夠負擔得起的折衷選擇。

電動車銷量成長減緩，部分原因是環保獎勵措施分歧，而且主管機關實施高關稅，試圖阻止便宜的中國大陸電動車進入歐盟市場。

不是只有昂貴的電動車需求減弱，歐洲車市整體的買氣都降溫。

整個歐洲而言，8月新車掛牌量年比下滑16.5%至75萬5,717輛。自從歐洲汽車銷量在2019年攀上約1,500萬輛的頂峰後，從新冠疫情、供應鏈亂象、通膨、到經濟不景氣，各種挑戰接踵而至，嚴重衝擊車市。

歐洲汽車銷量已遠低於新冠疫情前水準，福斯等車廠警告說，這一趨勢短期內可能難以改變。ACEA呼籲歐盟當局，趕在2025年車輛排放新標準生效前推出緊急紓困措施。

歐洲三大車廠福斯、Stellantis和雷諾上月銷量分別比去年同期下降14.8%、29.5%和13.9%。電動車製造商特斯拉銷售下滑43.2%，中國上汽集團銷售下滑27.5%。

歐洲最大經濟體德國正面臨產業方面的一連串挫折。福斯放棄原已實施數十年的勞工協議，準備首度關閉在德國的工廠，原因是需求疲弱；BMW調降全年獲利預估，部分原因是電動車銷售疲軟。在其他領域，晶片大廠英特爾暫緩在德國設廠，即便德國政府先前已經規劃提供100億歐元（111億美元）補貼。

安永（EY）西歐汽車部門主管加爾表示：「德國經濟未獲動能，消費者和投資人都縮手。地緣政治緊張情勢和衝突影響信心。」