歡慶Fed降息2碼！鮑爾有把握軟著陸 道瓊早盤大漲500點

因應美國聯準會（Fed）18日決議一口氣降息2碼，美股19日早盤大漲，道瓊工業指數上漲518點，或1.2%；標普500指數和那斯達克指數分別漲1.5%和2.2%；費城半導體指數上漲3.7%；台積電ADR漲4%。

美國聯準會18日宣布將基準利率區間從5.25%~5.5%降至4.75%~5%，讓一些原本對降息幅度有所批評的投資人感到驚喜；這次是Fed四年來首次進行降息。

這也讓投資人重新回到風險偏好情緒，帶動了科技股上漲。輝達（Nvidia）和超微（AMD）早盤分別上漲逾4%，美光（Micron）也上漲1.5%，Meta和Alphabet等其他科技股也分別上漲2%和1.2%。

受益於降息刺激經濟的股票早盤也同樣上漲。金融大咖摩根大通上漲1%，工業類股卡特彼勒（ Caterpillar）和家得寶（Home Depot）分別上漲2.6%和1.5%。

在經濟數據方面，美國上周初領失業補助金人數降至5月以來最低的21.9萬人，比前一周減少1.2萬人，顯示美國勞動市場仍相當強健，經濟有望邁向軟著陸。