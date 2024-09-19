勞動市場強健 美上周初領失業金人數降至5月來最低

美國上周初領失業補助金人數降至5月以來最低，顯示儘管聘僱趨緩，勞動市場仍相當強健。

美國勞工部19日公布，9月14日為止當周，首次申領失業金的人數減少12,000人，至219,000人，低於經濟學家估計的230,000人。

再前一周（9月7日止）連續申領失業給付的人數，減少14,000人至182.9萬人。連續申領人數並從7月觸及的2年半高點回落。

美國勞動市場近來出現明顯降溫的跡象，聘僱大減、職缺變少，引發憂慮，擔心此種局面會傷害經濟擴張。聯準會（Fed）18日降息兩碼，為2020年來首次調降利率。Fed主席鮑爾說，勞動市場值得密切關注，並說Fed不會等到裁員攀升，才開始降息。