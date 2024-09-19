不追隨Fed降息 英國央行維持基準利率5%不變
美國聯邦準備理事會（Fed）昨天宣布降息2碼後，英國中央銀行英格蘭銀行（BOE）今天將基準利率維持在5%不變，決議不連續降息。
英格蘭銀行總裁貝里（Andrew Bailey）在召開利率決策會議後表示，由於英國通膨率仍高於既定目標，央行須「留意不要降息過快或幅度太大」。
本週官方數據顯示，英國8月的年通膨率跟7月持平，維持在2.2%，但仍高於英格蘭銀行的2%目標。
英格蘭銀行8月初調降基準利率1碼，這是2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來首次降息。
歐洲中央銀行（ECB）上週決議今年第2次降息，分析師預估英格蘭銀行將於11月再度降息，貝里則暗示將逐步採取寬鬆政策。
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