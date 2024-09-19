新加坡官員：半導體業迎機遇 AI永續發展帶動需求

AI人工智慧浪潮來襲、晶片需求旺，新加坡正擴大晶圓製造園區以吸引更多大型半導體企業投資。新加坡官員表示，半導體業正迎來兩大機遇，包括人工智慧和永續發展，將帶動相關需求成長。

新加坡總理公署高級政務部長陳國明昨天出席新加坡半導體工業協會（SSIA）活動。新加坡聯合早報報導，陳國明指出，新加坡在全球半導體供應鏈扮演關鍵角色，具備多元化的生態系統。

不少大型半導體企業在新加坡設點，包括美國晶片大廠美光科技（Micron）以及德國晶圓製造商世創（Siltronic）。世創先前在淡濱尼（Tampines）斥資約29億新幣（約新台幣717億元）設製造工廠。這些半導體公司目前聚集在4個晶圓製造園區。

陳國明在報導中表示，儘管新加坡和全球半導體業面對許多挑戰，例如需求及科技變化、供應鏈受干擾，但因不斷創新和長期規劃，產業發展依然展現強大韌性。

他說，目前半導體產業正迎來兩大機遇，包括人工智慧和永續發展，前者帶來對相關半導體的需求，後者推動電氣化和先進半導體的需求成長。

報導指出，人力是新加坡各行業的一大挑戰，而培育發展人力便是新加坡半導體工業協會致力的重點領域之一。陳國明對半導體產業的人力發展戰略提出建議，包含採納數位和人工智慧、提升技能和再培訓、落實靈活工作安排等。

新加坡亞洲新聞台（Channel News Asia）日前報導，新加坡裕廊集團（JTC）正準備在晶圓製造園區增加11%的土地，以吸引更多半導體巨擘。

晶圓代工大廠格羅方德（GlobalFoundries）自2010年來一直在新加坡開展業務。該廠去年新增2.3萬平方公尺的空間，在晶片需求旺盛的情況下，藉此提高產能。這些晶片通常供給智慧型手機和其他行動設備，汽車製造商的需求也愈來愈大，讓晶片廠面臨增產壓力。