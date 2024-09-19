巴菲特公司淪Fed降息輸家？ 投資美債模仿「股神」收益恐收水

美國聯準會（Fed）周三大動作調降利率2碼（0.5個百分點）啟動降息循環，可能使坐擁龐大現金水位的波克夏公司（Berkshire Hathaway）搖身變成輸家。

2022年到今年初，美國短期利率大幅上揚，使「股神」巴菲特領導的波克夏公司賺進可觀利息收益，成為升息循環大贏家。但隨著Fed如今反手降利率，而波克夏不改持有巨額現金與約當現金的做法，現金收益將面臨大縮水。

截至今年6月底，波克夏持有2,770億美元的現金與約當現金，締造美國企業史上最高紀錄。相較下，財力雄厚的蘋果公司現金水位為1,530億美元，Google母公司Alphabet為1,010億美元。

道瓊社報導，巴隆周刊（Barron's）指出，波克夏大部分的現金都投資在一年期以內的美國短期國庫券（T-Bill）。美國財政部每周標售的3個月期和6個月期的國庫券，是波克夏執行長巴菲特的最愛。截至6月底止，波克夏持有價值2,340億美元的國庫券。

2024上半年，波克夏的利息及其他投資的稅後收益年增80%，從去年同期的25億美元激增至45億美元，反映短期利率走高以及現金餘額擴大，主因是巴菲特大賣蘋果等持股套現近千億美元。

國庫券提供安全性 但收益隨利率下滑縮水

巴菲特鍾愛國庫券提供的高殖利率和安全性。國庫券7月時提供5.3%的殖利率，但現在已降到4.7%，若按目前市場對利率的預測，到2024年底可能降至4%，2025年底進一步滑落至3%。

利率走下坡可能導致波克夏2025年利息收益縮水，縮水幅度要看美國短期利率的水準以及波克夏持有的國庫券而定。

今年來，利息收益增加一直是波克夏獲利成長的主要來源之一。上半年該公司股利收益略減至27億美元，主因是蘋果持股砍半至4億股使然。

資金移往2-3年期美債 可緩和利率走低衝擊

巴菲特獨鍾一年期以下的國庫券，不願拉長現金投資的到期期限，例如把部分資金投入2年期或3年期美國公債，否則本可緩和短期利率下滑侵蝕收益的一些衝擊。

此外，波克夏的美國公債投資組合規模只有170億美元，與大多數保險公司相比有如小巫見大巫。而且，波克夏美債投資組合多半也具有類現金性質，到期期限也不滿一年。巴菲特顯然覺得，持有更長期債券得不償失，因為殖利率不足以抵銷投資風險。他偏好兩種投資工具：現金和股票。波克夏持有總值約3,000億美元的股票。

巴菲特不願讓波克夏的現金蒙受信用風險或利率風險。2020年和2021年期間，他寧可忍受幾乎接近0%的利率，現金收益聊勝於無。2023年和2024大半年，波克夏現金收益大豐收。但現在，隨著Fed啟動降息循環引導市場利率下降，情況將會改觀。

波克夏是龐大的投資集團，旗下許多事業可望因利率降低而受惠，例如住宅相關業務以及龐大的電力公用事業，或許能局部抵銷現金投資收益縮水的衝擊。