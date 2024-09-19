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罷工談判陷僵局...波音宣布實施無薪假節省開支 數萬名員工恐受影響

中央社／ 紐約18日綜合外電報導
美國航太巨擘波音公司與工會的談判陷入僵局。圖／法新社
美國航太巨擘波音公司與工會的談判陷入僵局。圖／法新社

美國航太巨擘波音公司與工會的談判陷入僵局，公司方面今天表示，西雅圖地區的組裝廠因罷工關閉，為了節省現金，將開始對專業人員與白領階級實施無薪假。

法新社報導，波音公司（Boeing）幹部表示，牽涉公司高層、經理和基層員工的無薪假將於未來幾天內開始實施，會有數萬名員工受到影響。

新任執行長歐特柏格（Kelly Ortberg）致函員工表示，計劃「在罷工期間，讓這批員工每4個星期輪休無薪假1週」。

他並表示，他和領導團隊其它成員「將在罷工期間相應減薪」。

波音本週稍早宣布凍結招聘、緊縮差旅預算、削減供應商支出時，就曾表示已在考慮實施無薪假。

國際機械師與航空太空工人協會（IAM）751區所屬約3萬3000名西雅圖地區波音工人經表決，以壓倒性多數拒絕續約之後，13日起展開罷工。

罷工開始後，工會成員組織罷工糾察隊阻止其他員工進入生產場所，造成倫頓（Renton）和艾弗雷特（Everett）組裝737 MAX與777機型的工廠關閉。

勞資雙方昨天在美國聯邦仲裁署（Federal Mediationand Conciliation Service）仲裁員協助下恢復談判，今天繼續進行。

工會今天深夜表示談判已經結束但徒勞無功。工會聲明說：「調解今天結束，沒有達成任何決議，令人遺憾。」

「我們對於進一步討論的態度依然開放，無論是直接進行還是透過調解，但目前還沒有安排其他日期。」

歐特柏格在致員工函中重申承諾說：「重新調整我們與員工代表的關係並且繼續與工會討論，以盡快達成對所有團隊成員和對公司都好的新協議。」

波音 罷工 西雅圖

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