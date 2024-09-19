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澳洲：耶誕節前 大陸對龍蝦進口禁令有望取消
澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）今天表示，他對中國會在耶誕節前取消對澳洲龍蝦的貿易壁壘充滿希望。
路透社報導，中國因不滿澳洲呼籲對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情起源進行調查，因此對澳洲出口產品實施制裁，兩國關係解凍後，中國取消對澳洲施加的幾乎所有貿易限制，但龍蝦進口壁壘仍然存在。
法瑞爾接受英國天空新聞網（Sky News）訪問時說：「根據我參與的所有討論，我很有信心…我仍然有信心這將會發生。」他補充說，他預期中國有望在耶誕節前取消對澳洲龍蝦的貿易限制。
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