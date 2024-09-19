快訊

涉黎巴嫩爆炸案！BAC公司辦公室在「內湖」 樓管這樣說

反制民進黨 藍委提中華民國自始反對聯大2758決議

新新併大股東隔空交火 新壽副董喊話林家第三代：勿一錯再錯

聽新聞
0:00 / 0:00

澳洲：耶誕節前 大陸對龍蝦進口禁令有望取消

中央社／ 雪梨19日綜合外電報導
澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）。圖／路透
澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）。圖／路透

澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）今天表示，他對中國會在耶誕節前取消對澳洲龍蝦的貿易壁壘充滿希望。

路透社報導，中國因不滿澳洲呼籲對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情起源進行調查，因此對澳洲出口產品實施制裁，兩國關係解凍後，中國取消對澳洲施加的幾乎所有貿易限制，但龍蝦進口壁壘仍然存在。

法瑞爾接受英國天空新聞網（Sky News）訪問時說：「根據我參與的所有討論，我很有信心…我仍然有信心這將會發生。」他補充說，他預期中國有望在耶誕節前取消對澳洲龍蝦的貿易限制。

澳洲 疫情 耶誕節

延伸閱讀

聯發國際新品牌進軍海外 美國降息展店需求轉強

聯合國決議以色列撤離加薩約旦河西岸 澳洲投棄權票

AUKUS協議3週年 澳洲工黨元老批史上最糟決策

《DAY OFF》臺漫改編 獲澳洲臺灣影展「台灣出版品改編短片競賽」首獎

相關新聞

美國聯準會降息挹注市場樂觀氛圍 歐股開高

美國聯邦準備理事會（Fed）昨天決議調降基準利率2碼，為2020年3月來首次降息，為市場挹注樂觀氛圍，歐股3大指數今天開...

捷克要建小型模組化核反應爐 勞斯萊斯贏得首選供應商地位

勞斯萊斯（Rolls-Royce）周三表示，已擊敗六家競爭對手，與捷克國有公用事業CEZ集團建立合作關係，成為這個歐洲國...

緊追法國...印度股市「1全球股市指數」權重超越大陸 躍居第六大

印度在一項全球股市指數中的權重超越中國大陸，這可能促使更多外資流入，為印度股票帶來進一步上漲的動能。

美東碼頭工人10月恐罷工 航運商報備漲價

美東及墨西哥灣港碼碼頭工人罷工壓力持續加大，若勞資談判未果，10月1日展開罷工，將衝擊航運物流，法人推估罷工1天，恐須多...

澳洲：耶誕節前 大陸對龍蝦進口禁令有望取消

澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）今天表示，他對中國會在耶誕節前取消對澳洲龍蝦的貿易壁壘充滿希望

美聯準會降息 日經指數收漲逾2%

日本東京股市今天收漲，因美國聯邦準備理事會（Fed）宣布大幅降息，並承諾未來會進一步降息，提振市場情緒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。