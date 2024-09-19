渣打解析美 Fed 降2碼：年底再降2碼、重點不是抗通膨　

渣打銀19日針對美國聯準會（Fed）啟動 2020 年以來首次降息解析，認為聯準會降息2碼 (0.5%)，政策焦點從抗通膨轉向穩增長 ，經濟軟著陸配合降息環境 ，有利於股債中長期表現。

渣打銀指出，降息2碼後，美基準利率區間從5.25%-5.5% 調降至 4.75%-5.00%。聯邦公開市場委員會 (FOMC) 公布的會後聲明中指出，決策官員對通膨持續向 2% 邁進的信心增強，並認為實現就業和通膨目標的風險大致平衡。

渣打銀分析，聯準會官員留意到就業成長放緩，失業率上升的情況。此外，他們也調整了對於美國經濟前景預估，將今年的失業率預期從 6 月時預估的 4% 上調至 4.4%，並將通膨預期從之前的 2.6% 下調至 2.3%。在核心通膨方面，官員們將預期下調至 2.6%，較 6 月下調了 0.2 個百分點。另一方面，根據最新的「利率點狀圖」顯示，預期今年年底將再降息 2 碼，接近原先市場的定價。到 2025 年底，聯邦資金利率可能將再降息 4 碼，而 2026 年將降息 2 碼，預估長期中性利率將落在 2.9% 左右。

根據美國亞特蘭大聯邦準備銀行 (GDPNow) 預估模型，由於消費者支出持續強勁，美國第3季經濟將可能成長 3%。此外，大多數指標顯示通膨雖然仍高於央行 2% 的目標，但持續呈現放緩的趨勢，顯示美國經濟朝向軟著陸發展，沒有出現即將陷入衰退的明顯跡象。不過，對利率敏感的製造業和房地產行業持續疲軟。工資成長放緩，油價自 4 月以來下跌了 19%，也反映出需求下滑的情況。美國8 月份失業率為 4.2%，高於 1 月份的 3.7%，每名失業工人的職位空缺不到 1.1 個，低於疫情前的 1.25 個，也低於 2022 年 3 月聯準會開始升息時的峰值 2 個。顯示決策官員試圖實現軟著陸，同時在不出現經濟衰退的情況下降低通膨。

渣打銀指出，聯準會主席鮑爾在會後記者會上表示，雖然這次降息2碼，但不代表未來會以同樣的節奏降息，利率環境不會回到超低利率時代；此外，他對於就業的表述前後矛盾，表示如果早在7月決策會議前就拿到那份失業率上升的非農就業報告，聯準會當時可能就會決定首次降息，但同時又一再強調就業市場表現良好，目前沒有任何經濟衰退或崩潰的跡象。

該言論讓金融市場上沖下洗，原本聯準會決議出爐後，股市、債市雙雙走揚，黃金價格一度站上2600美元關卡再創歷史新高，美元指數迅速走弱，但在鮑爾發表談話後，美國十年期公債殖利率從一度觸及3.65% 下方回升至3.7% 上方，且股市由紅翻黑，終場小幅收低。