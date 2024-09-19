快訊

紐時曝BAC是以色列創的空殼公司！坐等目標客戶真主黨上鉤

以色列無差別恐攻？黎巴嫩連還爆雙方衝突升溫

深圳日本人學校殺童案：中國「918國恥」的仇恨現象？

今年全球太陽能新增裝置容量預估創紀錄 成長近三成

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
今年太陽能產業的新增裝置容量預料將躍增近三成，達到創紀錄的593百萬瓩（GW）。路透
今年太陽能產業的新增裝置容量預料將躍增近三成，達到創紀錄的593百萬瓩（GW）。路透

最新報告顯示，由於太陽能面板價格下滑，幫助各國部署乾淨能源，今年太陽能產業的新增裝置容量將躍增近三成，達到創紀錄的593百萬瓩（GW）。

能源智庫Ember發布報告指出，在去年太陽能新增裝置容量成長約87%後，今年的新增裝置容量將再比去年跳增約29%至593 GW，比國際能源總署（IEA）今年1月發布的主要情境展望多出將近200 GW。Ember電力數據分析師葛拉漢（Euan Gramham）說，太陽能的成長再度快於各界預期。

報告指出，今年中國大陸、印度及德國等主要市場的太陽能裝置容量穩定成長，沙烏地阿拉伯和巴基斯坦等先前對太陽能興致缺缺的國家，需求也已暴增，光是今年新增的太陽能裝置容量，就比煤電廠2010年來新增的裝置容量540 GW還多。

中國大陸仍是全球領導者，預料今年新增的太陽能裝置容量將達334 GW，占全球的56%，之後依序為美國、印度、德國及巴西，這五個國家的新增裝置容量就占全球的75%。印度今年1-7月的太陽能新增裝置容量年比暴增77%。

美國上半年的太陽能裝置容量也強勁成長55%，但美國太陽能協會（SEIA）近來預測今年美國太陽能面板安裝量下滑，讓投資人大感意外，主因為屋頂太陽能市況惡化。

彭博新能源財經（BloombergNEF）資料顯示，太陽能模組價格已降至歷來最低的每瓦約0.1美元，成為太陽能刊發商的大利多，但也意味著設備製造商持續虧錢。

此外，一些國家也苦於因應日間太陽能發電量暴增、夜間卻消失的問題。Embe說，投資電網基礎建設解決問題，將維持太陽能成長到2030年的重點，「關鍵將是確保各國擁有充足的電網容量，能夠運輸電力到所需之處，以及發展電池儲能容量，補足日照時刻之外的太陽能供應」。

印度 美國

延伸閱讀

卓揆下午參訪七股光電場 環境生態衝擊地方籲停止種電

獨／地方槓中央？ 雲林發函經部明示暫緩綠能電廠核照

國土法引反彈…立委批內政部在國家公園種電 民用土地卻被判死

工研院開辦「太陽能節能建築課程」提升職場競爭力

相關新聞

聯準會降息50個基點 有助借款利息下降 民眾或能鬆口氣

過去幾年利率一直居高不下，目前信用卡利率在21%之上徘徊，抵押貸款利率雖然在近幾周下降，但已經是幾年前的兩倍以上；隨著聯...

英將關最後1座煤電廠 創G7首例

佇立在英國東密德蘭近60年的索爾河畔拉特克利夫發電廠（Ratcliffe-on-Soar Power Station）將...

越南人要工作53天 才買得起iPhone 16 美國僅需5.1天

國際電商平台Picodi公布研究顯示，越南民眾平均需要工作53.1天才買得起一支iPhone 16 Pro 128G版本...

越南鋪設海底電纜 美施壓排除中企

越南連接全球網路的五條主要海底電纜已老化，屢屢故障，新鋪設海底電纜成為越南政府的當務之急。知情人士透露，美國正在敦促越南...

挪威創世界首例 電動車數量超越汽油車 柴油車銷量急降

挪威道路聯合會（OFV）17日表示，該國目前登記的280萬私家車中，有75萬4303輛為純電動車，超過了汽油車數量75萬...

50年來首見！聯準會大選年改變利率政策

聯準會(Federal Reserve)18日決定要降息50個基點，罕見地在大選年改變利率政策，這是聯準會近半世紀以來，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。