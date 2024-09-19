今年全球太陽能新增裝置容量預估創紀錄 成長近三成

最新報告顯示，由於太陽能面板價格下滑，幫助各國部署乾淨能源，今年太陽能產業的新增裝置容量將躍增近三成，達到創紀錄的593百萬瓩（GW）。

能源智庫Ember發布報告指出，在去年太陽能新增裝置容量成長約87%後，今年的新增裝置容量將再比去年跳增約29%至593 GW，比國際能源總署（IEA）今年1月發布的主要情境展望多出將近200 GW。Ember電力數據分析師葛拉漢（Euan Gramham）說，太陽能的成長再度快於各界預期。

報告指出，今年中國大陸、印度及德國等主要市場的太陽能裝置容量穩定成長，沙烏地阿拉伯和巴基斯坦等先前對太陽能興致缺缺的國家，需求也已暴增，光是今年新增的太陽能裝置容量，就比煤電廠2010年來新增的裝置容量540 GW還多。

中國大陸仍是全球領導者，預料今年新增的太陽能裝置容量將達334 GW，占全球的56%，之後依序為美國、印度、德國及巴西，這五個國家的新增裝置容量就占全球的75%。印度今年1-7月的太陽能新增裝置容量年比暴增77%。

美國上半年的太陽能裝置容量也強勁成長55%，但美國太陽能協會（SEIA）近來預測今年美國太陽能面板安裝量下滑，讓投資人大感意外，主因為屋頂太陽能市況惡化。

彭博新能源財經（BloombergNEF）資料顯示，太陽能模組價格已降至歷來最低的每瓦約0.1美元，成為太陽能刊發商的大利多，但也意味著設備製造商持續虧錢。

此外，一些國家也苦於因應日間太陽能發電量暴增、夜間卻消失的問題。Embe說，投資電網基礎建設解決問題，將維持太陽能成長到2030年的重點，「關鍵將是確保各國擁有充足的電網容量，能夠運輸電力到所需之處，以及發展電池儲能容量，補足日照時刻之外的太陽能供應」。