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讓網紅靠AI生成影片 Youtube宣布為內容創作者推AI功能

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
網路影音平台正在取代傳統電視，YouTube在其中拿下最大觀看量。 路透
網路影音平台正在取代傳統電視，YouTube在其中拿下最大觀看量。 路透

影音社群網站YouTube周三（18日）宣布讓自家短影音平台Shorts的內容創作者可使用AI功能，這項功能會利用Google的DeepMind影音生成模型創造出影片

這項功能名為Veo，將讓內容創造者在他們的影片中加入AI生成的背景，或利用文字提示生成獨立的六秒鐘影片。YouTube執行長莫漢（Neal Mohan）表示，他希望Veo將讓內容創作者在獲得AI的協助下，製作出更多Shorts短影片。

莫漢在紐約舉行的Made on YouTube活動上表示：「我們展示有關AI的一切，是要強化你們的作品，讓它更快、更有效率，加快將你的創意點子變成現實。」

Veo AI背景是YouTube在2023年宣布、類似AI生成功能「Dream Screen」的升級版。該公司表示，Veo AI背景功能將在今年稍後推出，而生成6秒AI影片的功能將在2025年推出。

YouTube也宣布YouTube Studio應用程式中的新功能，讓內容創作者可利用AI生成標題、縮圖和影片點子。這些功能將在2024年底推出。

內容創作者一直探索能夠利用生成式AI的各種方式，像是在影片中插入AI影音片段或製作整個由AI生成的影片。

一些人批評臉書等其他服務已經充滿有如垃圾般的AI生成式內容，也有人擔心AI生成內容可能違反智慧財產權。YouTube表示，自家AI生成的內容將帶有浮水印，並帶有標註，顯示它是由AI所創造。

另一方面，YouTube也攜手電商平台蝦皮（Shopee），在周三宣布將在印尼推出網路購物服務，並規劃在東南亞拓展業務，因應與TikTok旗下電商業務的競爭。

隨著YouTube與蝦皮結盟，人們在YouTube上看到商品後，將能透過連到蝦皮的連結進行購物。

根據顧問業者Momentum Works的報告，TikTok的購物服務TikTok Shop在2023年於東南亞市場的商品交易總額達到163億美元，是前一年的近四倍。這也使得該平台成為東南亞第二大電商平台，僅次於蝦皮。

創作者 影片 蝦皮

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