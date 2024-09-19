逾期的美國護照開放線上申辦換發！本人不必親至 但有資格限制

美國人現在要申請換發過期護照，變得簡單多了。美國在18日（周三）將今年夏天推行的試驗計畫開放給民眾，成年公民今後可上線申請換發過去五年間逾期的10年效期護照，如果護照明年到期，也能使用此一線上服務。

美國國務院預計每年有500萬人受惠。申請換發護照的人可在線上提交申請、上傳照片，並支付款項，不必再親自前往或郵寄辦理。

線上申辦的資格包括：年滿25歲以上；持有的是10年效期護照；不得變更姓名、性別、出生日期或出生地點；以及，必須住在美國。所以，首次申請護照的人，或是兒童，都不能上網辧理。

申請人應先在國務院的MyTravelGov網站創建個人帳戶，然後點擊「換發護照」開始申請，填寫資料但未送出可儲存至多30天，若未在30天內完成申請，就必須重新開始。換新護照的處理時間是標準流程6-8周，網路不提供加急服務。

近半的美國人擁有護照。在2023年9月止的上年度，美國國務院簽發了超過2,400萬本美國護照和護照卡，創下新紀錄。