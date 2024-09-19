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Fed決策／川普不爽降2碼 痛批若非經濟太爛就是Fed玩政治花招

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國共和黨總統候選人川普。美聯社
美國共和黨總統候選人川普。美聯社

美國共和黨總統候選人川普表示，聯準會（Fed）周三決議降息2碼，顯示美國經濟狀況「非常糟」，若非如此，那麼就是Fed在玩政治把戲。

川普周三在曼哈頓一家比特幣酒吧向記者表示：「假設他們不是在玩政治把戲，我猜這顯示經濟非常糟糕，所以才要降這麼多。」「不是經濟太爛，就是他們正在玩政治把戲，不是這就是那。但這是個大降息。」

距離美國11月大選剩不到兩個月，川普的最新干預並非是他首度批評聯準會主席鮑爾或指控地位獨立的央行搞政治。

川普夏季接受彭博資訊專訪時，警告鮑爾切莫在大選前降息，還表示如果鮑爾「做正確的事」，只要他再當選總統，就會讓鮑爾做完剩餘任期；川普2月接受福斯財經網另一場訪問時，曾說過想要換掉鮑爾，指責鮑爾「涉及政治」，預測他會降息來幫助民主黨。

儘管川普在2017年提名鮑爾擔任聯準會主席，但在總統任內屢屢抨擊鮑爾不降息，還曾說過，對於美國而言，鮑爾是比中國國家主席習近平更大的敵人。

另一方面，民主黨總統候選人、現任副總統賀錦麗也評論了Fed決策，表示這次的降息是「飽受高物價衝擊的美國民眾樂見的消息」。他還說，身為一個總統候選人，她關注的重心依舊是努力壓低物價。

川普 美國 鮑爾

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