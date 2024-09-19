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Fed決策／為何美債沒有大漲噴出？華爾街要的不只是降2碼

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
紐約證交所交易員。路透
紐約證交所交易員。路透

聯準會（Fed）周三宣布以一口氣降息2碼開啟寬鬆政策周期，基準利率降到4.75%至5%，但美債在盤中一度大漲後，卻未延續噴出上漲行情，長天期債券價格反而回跌，美國10年期和30年期債券殖利率都走升，理由何在？

根據彭博資訊報價，美國10年期公債殖利率周三收盤上升5.7個基點至3.705%，今天盤中繼續上揚至3.731%；30年期公債殖利率今天進一步上揚至4.035%，都擺脫了本周稍早觸及來的今年低點，這代表價格。長天期債券殖利率是用來衡量車貸、房貸等貸款的指標。

這凸顯出，華爾街債券投資人沒有確實得到心裡想要的。美國長天期債券殖利率走高，顯示出儘管Fed下重手、大幅度降息開啟寬鬆周期，同時卻釋出幾個月內不會大幅降息的訊息，這令華爾街感到失望。

管理約1,600億美元資產的Conning的北美投資長比尤利（Cindy Beaulieu）：「我們認為殖利率曲線的利率已經降得太多、太快。」

她表示，Fed雖然意外降息2碼，但主席鮑爾在記者會上宣告未來降息會採取審慎的路徑。鮑爾表示，Fed現在不急著降息，會在接下來的逐次會議審慎行動。

根據Fed點狀圖，Fed多數官員目前預測今年至少會再降息2碼，2025年還會再降息4碼（1個百分點）。

比尤利認為，Fed的利率路徑顯然是謹慎的，儘管不是投資人想要聽的，「我們依然有穩健的經濟、還沒有縮手的消費者，長天期的利率走升是很合理的」。

比尤利認為美國10年期公債殖利率在年底可望升至4%，甚至4.25%，「市場談的是價格考量到經濟軟著陸，但如果利率降到如此低，聽起來更像是經濟衰退」。

實際上，自從Fed在2022年展開升息以來，債市波動性變得劇烈，全面衝擊金融市場。雖然通膨與升息不再像兩年前一樣是大威脅，但債市的震撼仍可能對投資組合帶來苦痛。

Federated Hermes固定收益投資組合經理人曼納（Karen Manna）表示：「我們看到債市好幾次太超前」，「我們全都想展望未來、見到即將發生的事。但我們無法預測經濟會發生什麼事。」

Fed 經濟衰退 美國

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