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Fed猛降息2碼 「這國央行」為何逆勢升息1碼？

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Fed決議大幅降息2碼，巴西數小時後卻照樣宣布升息，讓巴西成為各央行中的異數。路透
Fed決議大幅降息2碼，巴西數小時後卻照樣宣布升息，讓巴西成為各央行中的異數。路透

聯準會（Fed）和鄰國降息紛紛之際，巴西央行周三卻將利率調升1碼（0.25個百分點），並表示由於經濟成長和通膨居高不退，還可能再升息。

巴西央行決策官員無異議決定將基準Selic利率調高至10.75%，這是2022年以來首度升息。彭博調查35位經濟學家中，有31人料到這個決定。另有兩人預測會升息2碼（0.5個百分點），剩下兩位則預料不會變動。

利率決策委員會發布聲明說，他們認為通膨上揚的可能性較大，這種情況需要更具限制性的貨幣政策。但他們並未對未來動向提出具體指引。

聲明中說：「未來利率調整的步調和才剛開始周期的幅度，將取決於達成通膨目標的堅定承諾，並於通膨動態而定。」

Fed決議大幅降息2碼，巴西數小時後卻照樣宣布升息，智利、秘魯、墨西哥和哥倫比亞最近幾周都陸續降息，讓巴西成為各央行中的異數。

對總裁坎波斯內托（Roberto Campos Neto）領導的決策團隊來說，升息是一個重大轉變，因為他們三個月前才剛停止寬鬆周期，如今轉而對通膨採取更強硬的立場。公共支出高漲，勞動市場緊俏，強化了消費和物價壓力，同時也使預估的生活成本直到2027年都保持高於央行3%目標。

Inter首席經濟學家Rafaela Vitoria說，「聲明的語氣更為嚴厲，強調在通膨穩定向下之前維持緊縮貨幣政策的必要性。」「委員會應該繼續推動短期的升息周期，目的在重新管控通膨預期。」

巴西8月通膨年增率已從可容忍範圍的頂端下降至4.24%。不過，央行啟動緊縮周期和政府公共支出擴增彼此牴觸，有人質疑央行藉升息來控制物價能發揮多大的效果。

巴西 通膨

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