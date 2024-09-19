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越南股市獲經濟數據鼓舞 中長期指數正向看待

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

越南經濟今年前8月持續取得許多令人鼓舞的重要成果。觀察近一個月越南相關基金及ETF績效表現，全數皆為正報酬。法人建議，整體而言，越南股市在經濟持續穩定發展支撐下，中長期指數表現仍以正面樂觀看待。

越南經濟於2024年前8月及8月持續積極復甦，其中工業、農業和服務業這三個領域的成長相較明顯。農業持續穩定成長；2024年8月採購經理指數（PMI）達52.4點，位居東南亞第二位，僅次於新加坡。8月國際旅客人數達143萬人次；累計前8月該數字接近1,140萬人次，較2023年同期成長45.8%。

日盛越南機會基金研究團隊表示，根據國際貨幣基金組織（IMF）的預測，2024年，越南將躋身全球35個最大經濟體之列，到2029年，越南將超過新加坡的8,960億美元，成為東南亞第二大經濟體、東南亞第31大經濟體。越南經濟今年已實現積極復甦，在出口和吸引外資等方面出現不少亮點，宏觀情勢數據持續交出好成績。

此外，越南計畫和投資部（MPI）提及將向中央政府提交2025年經濟指標初步估計，以用於2025年社會經濟行動計畫。2025年基準GDP成長率預估為6.5%-7.0%，通膨率為4.0%-4.5%。如果全球經濟表現優於情境中的預期，2025年GDP成長率可能達到7.0% - 7.5%。在這種情況下，近五年平均GDP 成長率會更高一些，至5.9%-6.1%。

東南亞 越南

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