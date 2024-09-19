聯準會啟動降息循環 美總統候選人反應平靜

美國聯準會啟動預期中的降息循環，決議降息2碼，幅度大於預期。聯準會主席鮑爾指出，此舉顯示決策者在通膨緩和下致力維持低失業率，美國總統候選人對此反應平靜。

路透社報導，聯邦準備理事會（Fed）對美國對抗高通膨的任務已結束的信心增加，決議將基準政策利率調降50個基點（2碼）至4.75%到5.00%區間。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在記者會表示：「從經濟角度和風險管理角度來看，這種邏輯都很明確。」

他稱此舉是「重新調整」以應對去年以來通膨大幅下滑的情況。他表示經濟依然強勁，但聯準會希望保持領先態勢，並避免就業市場轉弱。分析師認為，他的總體目標是在避免為了達到聯準會2%的通膨目標，失業率不必要地升高。

KPMG首席經濟師史萬克（Diane Swonk）說：「（經濟）軟著陸指日可待，將鞏固他擔任聯準會主席的作為。」

除了今天降息2碼，聯準會決策官員預測今年年底前將再降息2碼，2025年降息4碼，以及2026年降息2碼。儘管他們預警，未來前景必然是不確定的。

聯準會降息標誌著美國貨幣政策重大轉向，顯示聯準會對通膨持續邁向目標的信心增強。目前美國通膨率仍高於目標0.5個百分點。

距離美國總統大選儘管只剩下約7週，但總統候選人對聯準會決策反應卻相當平靜，至少初期是如此。

美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（KamalaHarris）稱這次降息對美國人而言是「好消息」。她在聲明中表示：「我明白現在物價對許多中產階級和工作家庭還是太高了。」

共和黨總統候選人川普則稱，這次降息幅度顯示美國經濟可能有麻煩。他在擔任總統時任命鮑爾為聯準會主席。

川普告訴記者：「降息這麼多，想當然他們不只是在玩政治，而是經濟會非常糟糕。」

然而鮑爾表示，經濟依然強勁，許多就業市場指標像是申領失業補助，甚至目前失業率4.2%等都不在令人擔憂的水準。

但他認同經濟學家和分析師提出的通膨問題，即改變貨幣政策需要時間才能產生影響，而在公司軼事資訊和招聘趨緩之間，官員認為有需要預防就業市場進一步減弱，如同其他人主張迅速採取行動以預防通膨一般。

自去年7月以來，聯準會將政策利率維持在5.25%至5.50%區間，當時聯準會停止長達18個月的升息循環。