蘇姿丰談「跟輝達競爭」：在運算領域 沒有一體適用這種事

超微（AMD）執行長蘇姿丰接受CNBC主持人主持人克萊默（Jim Cramer）訪問，談到和輝達（NVIDIA）競爭時表示，在火紅的半導體業不會只有一家獨大的情形。

蘇姿丰說：「思考這個問題的方式是，在運算領域並沒有一體適用的情況，」她說。「不會只有一種架構，事實上，需要為每種應用軟體選擇合適的運算方式。」

在蘇姿丰看來，「科技生態系」要有競爭又有合作的情況下才會運作良好。她表示，競爭對手應該在某些領域合作，在某些領域競爭。但她也說，大多數情況下，客戶希望能夠從不同的好選項中來取捨。

蘇姿丰還談到了人工智慧（AI）的未來。她表示，全世界才剛開始體會到AI的潛力。她說，未來十年內，一般人不再問AI的投資回報率是多少，反而AI會成為生活中的重要部分，遍及商業領域到教育乃至於醫療。她還預期，到2027年，AI加速器的運算市場將達到4,000億美元。

蘇姿丰說：「我由衷相信AI會影響每個人的生活，這才剛剛開始。所以，不用著急。科技趨勢是要經過多年的發展，不是幾個月而已。」