快訊

張惠妹被爆點頭嫁男友 Sam首發聲回應「請不要再用文字傷害阿妹」

MLB／大谷48轟、49盜紀錄再更新 道奇轟倒馬林魚90勝入袋

國防部不肯說的數字 志願役人力雪崩比缺裝備更嚴重

蘇姿丰談「跟輝達競爭」：在運算領域 沒有一體適用這種事

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
蘇姿丰預期，到2027年，AI加速器的運算市場將達到4,000億美元。路透
蘇姿丰預期，到2027年，AI加速器的運算市場將達到4,000億美元。路透

超微（AMD）執行長蘇姿丰接受CNBC主持人主持人克萊默（Jim Cramer）訪問，談到和輝達（NVIDIA）競爭時表示，在火紅的半導體業不會只有一家獨大的情形。

蘇姿丰說：「思考這個問題的方式是，在運算領域並沒有一體適用的情況，」她說。「不會只有一種架構，事實上，需要為每種應用軟體選擇合適的運算方式。」

在蘇姿丰看來，「科技生態系」要有競爭又有合作的情況下才會運作良好。她表示，競爭對手應該在某些領域合作，在某些領域競爭。但她也說，大多數情況下，客戶希望能夠從不同的好選項中來取捨。

蘇姿丰還談到了人工智慧（AI）的未來。她表示，全世界才剛開始體會到AI的潛力。她說，未來十年內，一般人不再問AI的投資回報率是多少，反而AI會成為生活中的重要部分，遍及商業領域到教育乃至於醫療。她還預期，到2027年，AI加速器的運算市場將達到4,000億美元。

蘇姿丰說：「我由衷相信AI會影響每個人的生活，這才剛剛開始。所以，不用著急。科技趨勢是要經過多年的發展，不是幾個月而已。」

半導體 客戶 蘇姿丰

延伸閱讀

蔣萬安參訪MIT 盼人工智慧助力北市城市規劃

超微強攻 AI 台鏈沾光

AMD蘇姿丰：AI超級周期才剛開始 規模「超過我5年前預期」

嘉中傑出校友陳適安獲選工研院士 規畫返校鼓勵

相關新聞

Fed一口氣降息2碼護經濟 年底前會再降2碼

美國聯準會（Fed）於美東時間18日下午2時（台北19日凌晨2時）宣布2碼，基準利率來到4.75~5.0%，這是Fed四...

聯準會利率會議結論 首席經濟學家解碼：像 BB Call 般震動市場

全球矚目的美國聯準會利率會議結論出爐，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超19日分析，具體影響有二，第一，聯準會官員未來的溝通...

債券 ETF 降息送分題 搶賺價差先搞懂三個魔鬼細節

近期美國所公布的多項經濟數據皆低於預期，市場幾乎篤定認為聯準會將在9/18會議後，正式啟動降息模式，因此投資債券就成為最熱門的交易。儘管「利率下降、債券價格上漲」是投資的經典定律，不過想搶拿這道送分題，仍有三個魔鬼細節藏在其中。

阿里執行長蔡崇信買下法國勃根地最精華葡萄酒區 要幹大事了？

阿里巴巴董事會主席、菜鳥集團董事長蔡崇信10日在一個物流高峰會表示，阿里鼓勵和推動菜鳥面向開放市場建構物流網路，在服務好阿里電商的同時，服務多元化客戶需求，成為全球商業夥伴共同的基礎設施。

求職心切的諮詢師被「幽靈職位」折磨 整個行業景氣度下降

那些正在找工作的諮詢師很可能找上的其實是「幽靈」。根據招聘平台Greenhouse的數據，現在打著招聘諮詢師的廣告卻沒有真實招聘活動的例子已經達到兩年高位，此類職位也被稱為「幽靈職位」。

聯準會啟動降息循環 美總統候選人反應平靜

美國聯準會啟動預期中的降息循環，決議降息2碼，幅度大於預期。聯準會主席鮑爾指出，此舉顯示決策者在通膨緩和下致力維持低失業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。