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美東港口恐上演大罷工 達飛海運主管警告供應鏈中斷

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
紐約與紐澤西港口碼頭。美聯社
紐約與紐澤西港口碼頭。美聯社

世界第三大貨櫃航運業者法國達飛海運（CMA CGM）的北美執行長周三表示，美國東岸和墨西哥灣港口碼頭工人若在10月1日展開罷工，將立即擾亂美國的貨物流。

國際碼頭工人協會（ILA）工會代表包含紐約、紐澤西、休士頓與喬治亞薩凡納在內36個港口的4.5萬名勞工。該工會已經放話，如果當前的六年期合約在9月30日午夜到期前還沒有敲定新的勞工協議，就要展開罷工。

達飛海運北美執行長高曼（George Goldman）表示：「當關上大門的那一刻，情勢就開始後退了。港口關閉一天太久了。」

達飛海運是正在與ILA進行談判的美國海事聯盟（USMX）一員。憂慮不已的零售商、製造師和其他海運業者已經把部分貨運轉向美國西岸，減少貨物滯留受罷工影響設施的可能性。丹麥航運顧問業者Sea-Intelligence的分析師估計，如果罷工一天，就得花四天到六天的時間來清理積壓的貨物。

美國海事聯盟表示，如果碼頭工人罷工兩周，代表港口直到2025年才能恢復正常營運。運輸專家表示，仰賴大西洋直接航線的歐洲、印度和其他國家的貨物受到的衝擊尤深。

同時間，運往繁忙美西港口的進口激增，原因是達飛、馬士基（Maersk）與其他大型貨櫃航運業者的客戶也急著在港口可能出現罷工行動前，對萬聖節和耶誕節的相關商品進行備貨。此外，製造業者也趕在關稅可能上調之前進口太陽能板和其他貨物。

美西的長堤港在8月寫下113年有歷史以來最繁忙的一個月，貨運處理量比一年前激增近34%，主要因進口品激增40%。

鄰近的洛杉磯港8月貨運量增加16%，主要是進口品激增近18%。洛杉磯港執行董事塞洛卡表示，難以將從其他港口轉來的貨運量進行量化。不過他說，洛杉磯港每月可處理約120萬個20呎標準貨櫃，相較下，8月處理量大約是96萬個。

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