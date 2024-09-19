Fed降息後 現貨黃金衝上2,600美元創新高再回落 原油小跌

國際油價周三（18日）小幅走低，因聯準會宣布降息引發市場對美國經濟健康狀況的擔憂，而需求疲軟跡象蓋過了中東緊張局勢加劇的影響；現貨黃金在攀升至紀錄高位後回吐漲幅轉為收跌，因聯準會主席鮑爾在周三降息2碼後暗示不急於再次大幅降息。

現貨黃金一度衝上2,600美元，創下歷史新高後回落

現貨黃金價格一度上漲1.2%至每英兩2,600.16美元，但隨後回吐漲幅轉而下跌，因鮑爾告誡市場表示不要把降息2碼當成新節奏。

現貨金價周三收盤下跌0.41%，報每英兩2,558.91美元；美國黃金期貨收高0.2%，報每英兩2,598.60美元。

駐紐約的獨立金屬交易商Tai Wong說：「黃金飆升至歷史新高，但債券殖利率也跳漲。降息50個基點對黃金來說是好事。黃金正處於牛市；它可能會走高。走高的速度將取決於鮑爾的基調。」

GraniteShares Advisors創始人Will Rhind說，聯準會降息周期的開啟意味著利率將下降，美元將開始走軟， 「這有利於黃金」。他說，「如果人們感覺到經濟衰退即將來臨，出於恐懼而開始購買黃金避險，那麼金價就會再次上漲」。

聯準會官員預期，年底前還會再降息2碼，並在2025年再降息整整1個百分點。

現貨銀上漲0.6%，至每英兩30.93美元，周一曾觸及兩個月高點；白金持平於每英兩981.10美元，鈀金跌3.2%，報每英兩1,081.00美元。

油價小跌

布蘭特原油11月期貨收盤下跌5美分，收在每桶73.65美元；美國西德州原油10月期貨下跌0.4%，收於每桶70.91美元。

周三公布的政府數據顯示，美國汽油需求進一步降至每日900萬桶以下，航油消費連續第三周下降。這是原油需求放緩的跡象。

在聯準會宣布降息2碼、降幅超過了許多人的預期後，原油跌幅收窄，後來甚至短暫上漲，但隨後再次下跌。人們擔心聯準會可能預期就業市場放緩，經濟疲軟，這不利原油需求。

Global X Management國際業務發展和企業戰略主管Rohan Reddy表示：「聯準會的決定具有防禦性，但市場對此反應良好」，「原油等對通膨敏感的市場領域可能會將此視為需求疲軟。我預期油價將維持區間波動，直到市場消化對需求的影響」。

美國能源資訊局（EIA）公布，在截至9月13日的一周內，美國原油庫存減少160萬桶，至4.175億桶，而路透調查顯示分析師預期為減少50萬桶。原油庫存降至一年來的最低水準，有助於限制油價跌幅。但瑞穗能源期貨主管Bob Yawger說，投資者很可能將庫存減少與颶風弗朗辛這一短暫事件聯繫起來。