美聯準會主席鮑爾既不鷹也不鴿 而是「樂觀看好」

美國聯準會（Fed）主席鮑爾18日在利率決策會議決定降息2碼後召開記者會，巴隆周刊（Barron's）評論他的態度既不「鷹」也不「鴿」，而是對經濟前景以及央行有領先疲軟進一步的能力「樂觀看好」（bullish）。

在聯邦公開市場委員會（FOMC）宣布降息幅度前，有人擔心大幅降息2碼意味決策者對經濟前景感到恐慌。但FOMC經濟預測摘要對實質GDP有樂觀預測，消除了這些憂慮。Fed認為2024到2027年，實質GDP將以年均2%的速度成長，失業率最高僅4.4%。

鮑爾在記者會上說：「我沒看到有任何事暗示經濟衰退或下滑的可能性升高。你看到穩健的成長率，看到通貨膨脹下降，看到勞動市場仍然非常穩妥」。

那又為什麼要在9月大幅降息呢？Fed的大膽舉動在某種程度上承認，本可以在7月就開始調降利率。今年夏天，Fed對通膨持續朝2%目標下降的趨勢有了更多的信心，因此正在採取一些保險措施，防範近期勞動市場的疲軟變嚴重。

Harbor Capital Advisors投資組合經理Jake Schurmeier表示：「他們有很大的空間能達成中性利率的設定。他們不再擔心通膨，所以採取風險管理方式並加快速度開始是合理的。」中性利率是既不刺激也不限制經濟成長的利率水準。

鮑爾三番兩次將Fed的舉動描述為「調整」、「重新校準」或利率「正常化」。僅此而已。在點陣圖預測中，年底前，聯邦資金利率將從現在的4.75%至5.0%間再降2碼。

Fed官員預測2025年會降4碼，而2026年降2碼。屆時目標利率會達到官員共同預測的中性水準，略低於3%。

簡而言之，鮑爾對Fed能在控制失業率的同時降低通膨表示樂觀。同樣地，他表示在2024年最後的幾個月進行一些前置降息後，大概在2026年中，利率能穩步趨於中性。

最後，鮑爾看好Fed能夠領先曲線，有效實現美國罕見的經濟軟著陸。

Moody's Analytics經濟學家Matt Colyar指出：「這是合理論點，儘管與之前『視數據決定』的說法略有不同。」

除非勞工市場前景快速惡化，否則大半數決策官員似乎不急於未來的降息再一次降2碼。根據點陣圖顯示，僅有一位官員認為今年的寬鬆幅度會超過4碼，而今年只剩兩次利率會議。

經濟若能支持利率自23年來最高水準有序下降，市場、消費者和Fed將三贏。鮑爾說，美國經濟「相當穩健，而今天的政策行動，目的就是要讓經濟保持穩健」。