美元收斂跌幅 日圓勁升後逆轉 鮑爾說降息2碼非新步調
美元周三終場收斂盤中跌幅，聯準會（Fed）主席鮑爾強調不要把降息50個基點當成新步調後，美元收斂跌幅。
聯邦公開市場操作委員會（FOMC）決議降息2碼（0.5個百分點）後，美元指數（DXY）一度下跌0.6%，隨後收窄跌幅，紐約尾盤跌0.3%至100.596。
Monex Inc.外匯交易員Helen Given表示，「我們不確定過去一個月美元的走弱之勢是否會逆轉，但很明顯如今正在進入新的區間」。
Brown Brothers Harriman市場策略全球主管Win Thin表示，在記者會上「鮑爾展現意外的平衡」。
日圓兌美元一度勁升1.4%至盤中低點140.45，隨後跌幅收窄至0.1%，報142.29。日本央行也將在周四舉行為期兩天的會議。
英鎊兌美元在Fed降息後一度升至盤中高點，收盤上漲0.4%至1.3214。英國8月消費者物價指數（CPI）年增2.2%，與7月持平，低於英國央行的預期，為英鎊提供了支撐。
歐元兌美元跌0.01%，報1.111275美元。
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