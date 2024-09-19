Fed 決策／聯準會下重手降息2碼 力挺就業市場

聯準會（Fed）周三開會後決議調降利率2碼（0.5個百分點），大動作啟動2020年來首見的降息周期，藉此展現力挺勞動市場的決心。

聯邦公開市場委員會（FOMC）以11比1的投票結果將聯邦資金目標利率調降至4.75%~5%。

會後公布的點狀圖預測顯示，19位決策者中有10人支持在今年內最後兩次會議至少再降息50基點，也就是11月和12月各降25個基點。根據點狀圖，官員預料2025年還會再降息1個百分點 。

Fed主席鮑爾在記者會上表示，「這次決定反映我們越來越有信心，只要適當調校政策立場，就能在經濟溫和成長、通膨率持續向2%回落的脈絡之下，保持勞動市場的力道」。

不過，鮑爾提醒，這次降息50基點不代表以後Fed會保持同樣的降息步調。他說，「我不認為有人會這麼想，哦，這是個新步調。」

Fed官員原本一直把政策重點放在遏制通膨，直到最近態度才有所轉變。聲明顯示，決策官員如今認為就業和通膨面臨的風險「大致平衡」。此外，除了讓通膨回歸目標，官員「委員會堅決致力於支持充分就業」。

理事鮑曼主張降息1碼（0.25個百分點），她是2005年以來唯一一個在利率決議持異議的理事，也是2022年以來頭一個投下反對票的FOMC成員。

KPMG首席經濟學家Diane Swonk表示，鮑爾不顧理事反對，執意大幅降息，可見他希望降息2碼的意願有多強烈。

避險基金Point72資產管理公司首席經濟學家Dean Maki 說：「50個基點的降息表明Fed憂心勞動市場」。「就現有經濟數據來看，並考量金融市場壓力不大，這是一個不尋常的大動作。」

剛於6月退休的克里夫蘭聯邦準備銀行總裁空頭梅斯特表示，「這麼做提供了一點保險，以防勞動市場意外進一步疲弱」，「Fed曾因開始升息的速度過慢而受到批評，自然不希望再次因行動過遲而受到批評。Fed確實專注於實現軟著陸。」

聲明中也表示，他們將「將仔細評估最新公布的數據、不斷變化的前景以及風險的平衡」，考慮對利率進行「額外調整」。

官員也更新經濟預測，將2024年底失業率預測中值從6月的4%提高到4.4%，比目前4.2%的水準小幅惡化。鮑爾上個月曾表示，不樂見勞動市場進一步降溫。

Fed對2024年底通膨率的預測中值下修至2.3%，對經濟成長的預測中值下調為2%。決策者仍認為，通膨要到2026年才能回到2%的目標水準。

官員再度把長期聯邦資金利率預測從2.8%上調至2.9%。鮑爾說，他認為利率不太可能回到疫情前持續多年的超低水準。