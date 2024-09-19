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台積電ADR幾乎持平 日月光、聯電收跌逾1%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
台積電。聯合報系資料照片
台積電。聯合報系資料照片

台股ADR周三（18日）漲跌互見，台積電ADR收盤幾乎持平，報每股167.28美元，換算並折合台幣後為每股1,070.16元，較台北交易股票溢價率為13.73%。日月光、聯電下跌超過1%。

道瓊工業指數18日收盤下跌103.08點，跌幅0.25%，報41,503.10點；標普500指數下跌16.32點，跌幅0.29%，至5,618.26點；那斯達克指數下跌54.76點，跌幅0.31%，至17,573.30點。

以晶片股為主的費城半導體指數下跌1.08%，報4,859.29點。

以下是台股ADR收盤報價：

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 153.54 -1.74 152.50 0.68

中華電 CHT 124.97 -0.05 125.00 -0.02

台積電 TSM 1,070.16 -0.04 941.00 13.73

聯電 UMC 53.42 -1.18 53.80 -0.71

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 台股 指數

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