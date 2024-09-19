美股收盤／三大指數小跌 道瓊吐回Fed降息2碼後一度大漲的375點

美國三大指數周三（18日）小幅收跌，儘管聯準會（Fed）宣布降息2碼後，大盤指數在盤中急拉，但隨後走勢逆轉，道瓊指數吐回盤中375點的漲勢，因聯準會主席鮑爾在記者會上暗示不急於放鬆政策。

道瓊工業指數18日收盤下跌103.08點，跌幅0.25%，報41,503.10點；標普500指數下跌16.32點，跌幅0.29%，至5,618.26點；那斯達克指數下跌54.76點，跌幅0.31%，至17,573.30點。

以晶片股為主的費城半導體指數下跌1.08%，報4,859.29點。

市場交投震盪。在聯準會宣布降息之前，標普500指數在小幅上漲和下跌之間徘徊，在宣布降息2碼後，指數一度上漲1%，隨後漲幅收斂，最後翻黑收低。道瓊和標普500指數在盤中觸及紀錄高點後走軟。

聯準會將聯邦資金利率下調50個基點，降至4.75%~5%，理由是對通膨正朝2%目標邁進「更有信心」。聯準會在聲明中提到了就業市場風險，表示致力於實現充分就業的任務。

決策官員們還更新利率路徑預測，中值顯示年底前總計要再降息2碼。鮑爾警告說，這次降息2碼不代表聯準會將維持這樣降息步調。

eToro的Bret Kenwell表示：「在今日聯準會聲明之前的反彈後，市場小幅回落不是不合理的」，「但長期前景仍然充滿希望。只要經濟保持穩定、通膨不捲土重來，長期來看，較低的利率和強勁的獲利成長能繼續推高股市」。

市場交易人士則加大對聯準會未來降息步調的預測，預期年底前還要降息約70個基點。

Annex財富管理公司首席經濟分析師Brian Jacobsen說：「聯準會以一個大動作結束了按兵不動。這是一個強烈的訊號，他們降息50個基點，並預期今年將再降息50個基點。」「聯準會的算盤是，通過先制的降息，他們可以在失業率處於4.4%、通膨率迅速降至目標值的情況下讓經濟平穩著陸。」

Interactive Brokers首席市場策略師Steve Sosnick說：「市場在得到他們想要的東西之後，股市並沒有一飛沖天（至少現在還沒有）。在連續七天上漲之後，很多利多消息都被消化掉了。」

BMO資本市場公司的Ian Lyngen和Vail Hartman認為，鮑爾的記者會有效傳達官員們目前並不特別擔心實體經濟的各個方面；Independent Advisor Alliance投資長Chris Zaccarelli則表示，這種降息步調「應該會讓市場在今年年底前再創新高並在明年繼續上漲」。

被認為更有可能從降息環境中受益的小型股走高，羅素2000指數表現優於大盤股，當日最高上漲2.44%，收盤時上漲0.04%。一些因利率上升而受到壓力的地區性銀行也走強，KBW地區性銀行指數上漲 3.53%，收盤時上漲0.46%。

Intuitive Machines在獲得美國太空總署（NASA）價值48億美元的導航服務合約後大漲38.3%。