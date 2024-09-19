Fed 決策／鮑爾降息2碼宣告不會落後趨勢 五要點一次看

聯邦公開市場委員會（FOMC）利率決策和聯準會主席鮑爾記者會談話五大要點整理如下：

1. 這次降息2碼不代表未來降息節奏

市場原本反映降息1碼（0.25個百分點）或2碼（0.5個百分點）機率呈現五五波，Fed最後決議將基準利率調降2碼，是大多數經濟學家預料降幅的兩倍。鮑爾表示，別以為「這是未來降息的新步調」。Fed理事鮑曼投票支持降息1碼，這是自2005年以來首次有理事抱持不同意見。

2. 點狀圖告訴你今年只會再降2碼

Fed官員也更新了他們的預測，中位數預測顯料，到年底總共還會降息50個基點──換句話說，11月和12月的會議將降25個基點。決策官員也預測明年將再降息100個基點。鮑爾強調，這些預測不是「計畫」，但不失為決策者目前看法的一個良好起點。

3. 強力宣告不會落後趨勢

鮑爾表示，如果決策者在7月會議知道7月就業報告如此疲弱，他們可能會當時就會降息。即使如此，他形容今天的50個基點的降息表明「我們承諾不會落後」正常化利率曲線。「這是一個強力的動作。」

4. 有信心可以避免失業率上升

Fed主席表示經濟「基本上沒問題」，有信心就業市場能夠避免出現過去對抗通膨所見失業率上升的情況。決策者更新的預測顯示2024年底和2025年的失業率為4.4%，略高於8月的4.2%。2024年至2027年預測的經濟成長率則為2%。

5. 市場反映的是「賣在事實」

Fed公布決策後，美國股市和公債上揚，美元下滑。美股在鮑爾表示不急於寬鬆政策後回吐漲幅，基本上反映的是「買在傳聞，賣在事實」的現象。標普500指數和那斯達克綜合指數各跌0.3%。美圖式2年期公債殖利率變動不大，10年期公債殖利率上漲6個基點至3.7%。美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）變動不大。