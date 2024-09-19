聯準會一口氣降2碼 鮑爾：適當政策可維持就業市場強勁

美國聯邦準備理事會（Fed）今天宣布降息2碼，為2020年3月以來首次降息。聯準會主席鮑爾指出，聯準會日益具有信心，透過對政策的「適當重新調整」，可以維持就業市場的強勁勢頭。

法新社報導，鮑爾（Jerome Powell）在記者會上表示：「我們的經濟總體上強勁，過去兩年在實現我們的目標方面取得重大進展。」

此外，鮑爾還告訴記者，在通膨降溫之際，這次自2020年以來首度降息，標誌著更廣泛政策調整進程的「開始」。

鮑爾提及：「我們知道，由於通膨及就業方面的進展，現在是時候重新調整我們的政策，使政策更為適當。」