Fed決策／伊爾艾朗：聯準會發出強勁的鴿派信號 市場震盪劇烈

聯準會（Fed）美東時間18日下午2時宣布降息2碼後，交易員進一步提高對聯準會今年寬鬆力道的押注。最新「點狀圖」顯示官員預測年底前還會再降50個基點（2碼），但市場價格卻反映出交易員預計Fed將至少再降息72個基點。

彭博資訊報導，知名財經專家伊爾艾朗指出，「這不僅僅是一次2碼的降息，而且鴿派信號非常強，我想問的是到底是什麼改變了聯準會的想法；7月時他們才決定不降息，現在卻非常激進地在下調利率」。

「債券天王」岡雷克認為，Fed在11月的總統大選後再降2碼的可能性上升，預料未來幾份經濟數據將顯示，美國經濟已變得更疲軟。

「老債王」葛洛斯則說，從點狀圖來看，美國10年期公債殖利率應該在3.75%的水準。

美債殖利率在Fed公布降息2碼後一度下滑，目前則反彈，上升約7個基點至3.71%。股匯市震盪也很激烈，道瓊指數一度大漲逾300點，但Fed主席鮑爾記者會開完沒多久漲幅開始收斂甚至翻黑，以下跌逾百點作收；美元由貶轉升，金價從歷史新高下滑。